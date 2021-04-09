Как добраться в центр Одессы с «Седьмого Неба»

Этот жилой массив расположен за городской чертой – в Овидиопольском районе. Но его жители считают себя одесситами и, как правило, работают в Одессе. Как им удается добираться до города, они рассказали «Одесской жизни».
Толпы на остановках и добрые соседи
Курсирует в этом микрорайоне только одна маршрутка – №1511. До масштабного ремонта дорог и реконструкции Ивановского моста микроавтобусы ходили здесь каждые 10-15 минут. Но после начала ремонтных работ на остановках в ожидании транспорта скапливалось порядка 30 человек. А когда Ивановский мост закрыли, очереди стали просто огромными. Простоять здесь можно и полчаса.
Правда, проходит здесь пригородная маршрутка №522 – с 7-го километра на автостанцию «Новый рынок». Но «поймать» ее крайне проблематично: первый рейс в 8:00, а затем – через каждый час. Так что люди на остановке ее и не ждут.
Еще один вариант – дойти до «Эпицентра», где курсируют междугородние маршрутки, которые не отказывают подвезти.
А некоторые жители микрорайона, имеющие собственный автотранспорт, перед поездкой просто обзванивают знакомых и предлагают подвезти – если по пути.
Сколько платят за проезд
Немало жителей «Седьмого неба» жалуются на то, что и на работу, и с работы доехать тяжело. К тому же, многим приходится добираться с пересадкой.
Стоимость проезда в маршрутке №1511 – 9 гривен. Плюс еще 7 гривен надо заплатить за проезд в маршрутке, курсирующей в черте города.
Так что в сутки на дорогу требуется потратить 32 гривны. А за месяц сумма складывается довольно ощутимая – 620-640 гривен.
Каждый день только на поездку в город жители «Седьмого неба» тратят час-полтора. Услуги такси – если повышенного спроса нет – обойдутся в 150-160 гривен. А если на остановке огромные очереди на маршрутки толпятся – то и все 200.
Ранее мы рассказывали, сколько стоит в Одессе доехать в город с поселка Котовского, а также как одесситам добраться на работу в центр с района I Заставы.
Фото: ЛУН.ua