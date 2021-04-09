Как добраться в центр Одессы с «Седьмого Неба»

Этот жилой массив расположен за городской чертой – в Овидиопольском районе. Но его жители считают себя одесситами и, как правило, работают в Одессе. Как им удается добираться до города, они рассказали «Одесской жизни».

Толпы на остановках и добрые соседи

Курсирует в этом микрорайоне только одна маршрутка – №1511. До масштабного ремонта дорог и реконструкции Ивановского моста микроавтобусы ходили здесь каждые 10-15 минут. Но после начала ремонтных работ на остановках в ожидании транспорта скапливалось порядка 30 человек. А когда Ивановский мост закрыли, очереди стали просто огромными. Простоять здесь можно и полчаса.

Правда, проходит здесь пригородная маршрутка №522 – с 7-го километра на автостанцию «Новый рынок». Но «поймать» ее крайне проблематично: первый рейс в 8:00, а затем – через каждый час. Так что люди на остановке ее и не ждут.

Еще один вариант – дойти до «Эпицентра», где курсируют междугородние маршрутки, которые не отказывают подвезти.

А некоторые жители микрорайона, имеющие собственный автотранспорт, перед поездкой просто обзванивают знакомых и предлагают подвезти – если по пути.

Сколько платят за проезд

Немало жителей «Седьмого неба» жалуются на то, что и на работу, и с работы доехать тяжело. К тому же, многим приходится добираться с пересадкой.

Стоимость проезда в маршрутке №1511 – 9 гривен. Плюс еще 7 гривен надо заплатить за проезд в маршрутке, курсирующей в черте города.

Так что в сутки на дорогу требуется потратить 32 гривны. А за месяц сумма складывается довольно ощутимая – 620-640 гривен.

Каждый день только на поездку в город жители «Седьмого неба» тратят час-полтора. Услуги такси – если повышенного спроса нет – обойдутся в 150-160 гривен. А если на остановке огромные очереди на маршрутки толпятся – то и все 200.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит в Одессе доехать в город с поселка Котовского, а также как одесситам добраться на работу в центр с района I Заставы.

Фото: ЛУН.ua