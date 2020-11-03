Потоп у одесского Привоза: ремонт продолжается, жители окрестных улиц остались без воды (фото)

«Одесская жизнь» уже сообщала об этом «гейзере с наводнением». Что сегодня?

Ремонтные работы, которые начались вчера, продолжаются и сегодня. Вода уже не хлещет, как это было вчера, сразу после прорыва, но на углу Преображенской и Новощепного ряда — огромные лужи. Много техники и рабочих.

Трамвай 12-го маршрута, к счастью, курсирует. Торгующие с лотков на этом более чем оживленном перекрестке жалуются, что «вчера затопило весь товар». А вот живущие рядом люди жалуются, что у них второй день нет воды в квартирах.

Как сообщает пресс-служба «Инфоксводоканала», в связи с ремонтными работами, воды нет по адресам:

Пантелеймоновская улица — все дома

Книжный переулок — все дома

Старорезничная улица — все дома

Преображенская улиц — все дома

Старопортофранковская улица — все дома

Водоснабжение обещают восстановить сегодня, 3 ноября, к 20.00.

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Фото: Мария Котова