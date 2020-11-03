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Потоп у одесского Привоза: ремонт продолжается, жители окрестных улиц остались без воды (фото)

Потоп у одесского Привоза: ремонт продолжается, жители окрестных улиц остались без воды (фото)

В районе Привоза 2 ноября случился настоящий потоп, который заливал все окрестные улицы.

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«Одесская жизнь» уже сообщала об этом «гейзере с наводнением». Что сегодня?

Ремонтные работы, которые начались вчера, продолжаются и сегодня. Вода уже не хлещет, как это было вчера, сразу после прорыва, но на углу Преображенской и Новощепного ряда — огромные лужи. Много техники и рабочих.

Трамвай 12-го маршрута, к счастью, курсирует. Торгующие с лотков на этом более чем оживленном перекрестке жалуются, что «вчера затопило весь товар». А вот живущие рядом люди жалуются, что у них второй день нет воды в квартирах.

Как сообщает пресс-служба «Инфоксводоканала», в связи с ремонтными работами, воды нет по адресам:

  • Пантелеймоновская улица — все дома
  • Книжный переулок — все дома
  • Старорезничная улица — все дома
  • Преображенская улиц — все дома
  • Старопортофранковская улица — все дома

Водоснабжение обещают восстановить сегодня, 3 ноября, к 20.00.

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Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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