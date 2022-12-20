В Одессе стала неузнаваемой «торговая площадь с халоймесом» рядом с Привозом (фото)

Торговая площадь рядом с Привозом – это где? Известно ведь, что наш знаменитый одесский рынок – это огромный торговый центр, вокруг которого функционируют рынки поменьше. В данном случае речь идет о той самой активно торгующей площади, что тянется от главного входа в Преображенский парк и почти до Мечникова.

В ноябре 2020 года мэр Одессы Геннадий Труханов высказался категорически против существования этой так называемой торговой точки в том варианте, в каком она существует уже несколько лет. Это место назвали «торговой площадью с халоймесом», а еще «торговлей с антисанитарией, препятствующей работе общественного транспорта». Мэр пообещал, что этого самого халоймеса там больше не будет.

Туда обычно подъезжали на авто, торговали не только в старых-старых контейнерах, но и с грузовых машин.

В начале 2021 года мы снова побывали там, и выяснили, что торговая площадь благополучно себе поживает, как и раньше, активно торгует, и никаких изменений на ней вроде как и не намечалось.

И вот теперь мы снова на этом месте. Вот они, преобразования! Тишина, никто не торгует, а вот на месте старых лотков появились новехонькие павильоны. Пока все они закрыты.

Но глаз уже любуется, как видите на наших фото.

Кроме того, здесь обновили и дорожное покрытие. Более того, видно, что это место собираются преобразовывать и дальше. Так что будет здесь по-прежнему свой маленький торговый центр неподалеку от Привоза, только совершенно в иных тонах. И никакого «халоймеса».

Мария Котова

Фото автора