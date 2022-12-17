Украинцы смогут обменять старые лампочки на новые светодиодные

В ближайшее время в Украине начнет работать программа бесплатного обмена лампочек для населения. Устаревшие лампы накаливания можно будет обменять на новые светодиодные.

Всего планируется произвести замену 50 миллионов лампочек, что должно существенно сократить нагрузку на энергосистему, сообщили в Министерстве экономики.

«Чтобы уменьшить последствия ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры, правительство работает в двух направлениях – с одной стороны, мы увеличиваем производство и распределение энергии, а с другой – внедряем меры энергоэффективности, которые могут нам помочь пережить зиму и уменьшить потребление энергии. Такой простой способ, как замена ламп питания на энергосберегающие ЛЭД-лампы, может помочь нам потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки»,

– заявила по этому поводу первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отметим, что обычная лампочка накаливания потребляет от 60 Вт электроэнергии, а LED-лампочка – только 4 Вт, то есть в 15 раз меньше.

Каким образом будет проводиться обмен, пока не сообщается. Соответствующую инструкцию Минэкономики пообещало обнародовать позже. При этом в министерстве обещают, что механизм будет «максимально простым».

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