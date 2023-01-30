Обмен ламп накаливания на светодиодные: заявление можно подать в приложении «Дiя» (видео)

В мобильном приложении «Дiя» появилась новая услуга: теперь украинцы могут подать заявление на обмен 5 старых лампочек накаливания на 5 новых энергоэффективных LED-лампочек.

Как напоминают в Минцифры, такую программу запустило правительство, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему страны и сократить дефицит электроэнергии для пользователей.

Первые партии ламп поступят в областные центры страны (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя). А также – в Краматорск, Покровск и Кривой Рог. А до конца февраля LED-лампы должны поступить в другие населенные пункты Украины.

Как оставить заявление об обмене ламп в приложении «Дiя»

Для участия в программе необходимо оставить заявление в приложении «Дiя»:

авторизуйтесь в приложении;

выберите Услуги – Обмен лампочек;

укажите контактный номер телефона и отделение Укрпочты, в котором хотите получить лампы;

укажите тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.

Больше подробностей можно узнать на сайте «Дiя». Также подробная инструкция представлена в видеоролике.

Обмен осуществляется при поддержке Европейского Союза, профинансировавшего 30 млн LED-ламп. Еще 5 млн ламп предоставит правительство Франции.

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