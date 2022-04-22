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Морских животных из Харьковского дельфинария эвакуируют в Одессу

Морских животных из Харьковского дельфинария эвакуируют в Одессу

Большую часть дельфинов, морских котиков и морских львов из харьковского дельфинария NEMO эвакуируют в Одессу. Животных будут перевозить в специальных мобильных бассейнах.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского дельфинария на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что благодаря денежной помощи жителей Харькова и других украинцев в дельфинарии уже нашли и частично оплатили транспорт со специальными эвакуационными мобильными бассейнами.

Машины выехали из Одессы и на днях прибудут в Харьков. После чего большинство дельфинов, морских котиков и львов отправятся в Одесский дельфинарий.

В дельфинарии Харькова отмечают, что их главный приоритет – безопасность животных Поэтому как только погодные условия стали благоприятными для эвакуации, там начали подготовку к ней. Вместе с дельфинами поедут профессиональные тренеры и ветеринары, которые будут рядом с ними всю дорогу.

— Совместными усилиями мы эвакуируем животных из города-героя Харькова, который каждый день подвергается обстрелам и жизнь животных постоянно находится под угрозой, — сказано в сообщении, — спасибо нашим героям, которые не покидают животных. Спасибо смелым водителям.

Напомним, ранее из Харьковского эко-парка в Одессу эвакуировали пару белых львов.

Маршрут эвакуации морских животных из Харьковского дельфинария в Одессу

Фото: Харьковские Известия

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Редакция ПРОФИЛЬ

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