Харьковчанка родила в Одессе тройню (фоторепортаж)

Из-за войны и обстрелов Ирина с семьей вынуждена была покинуть Харьков, поэтому ожидаемая беременность в дальнейшем находилась под наблюдением одесских врачей.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Три девочки родились преждевременно с весом от 1300 до 1800 граммов. В течение месяца малышей выхаживали медики в отделении интенсивной терапии городского роддома №5.
Благодаря профессионализму и заботе врачей маленькие Злата, Вика и Ева окрепли и подросли, поэтому сегодня они вместе с мамой едут домой.
От городских властей семья получила подарки – двухместную и одноместную детские коляски, одежду, питание, средства гигиены и ухода за малышами.
Одесса – мама для многих украинцев, которая всегда готова прийти на помощь!
Ранее Одесская Жизнь сообщала, что на прошлой неделе в Одессе роились 123 малыша.