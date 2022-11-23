Харьковчанка родила в Одессе тройню (фоторепортаж)

Из-за войны и обстрелов Ирина с семьей вынуждена была покинуть Харьков, поэтому ожидаемая беременность в дальнейшем находилась под наблюдением одесских врачей.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Три девочки родились преждевременно с весом от 1300 до 1800 граммов. В течение месяца малышей выхаживали медики в отделении интенсивной терапии городского роддома №5.

Благодаря профессионализму и заботе врачей маленькие Злата, Вика и Ева окрепли и подросли, поэтому сегодня они вместе с мамой едут домой.

От городских властей семья получила подарки – двухместную и одноместную детские коляски, одежду, питание, средства гигиены и ухода за малышами.

Одесса – мама для многих украинцев, которая всегда готова прийти на помощь!

Ранее Одесская Жизнь сообщала, что на прошлой неделе в Одессе роились 123 малыша.