Как кукеры из Банновки изгоняли зло на фестивале национальных культур в Одессе

Кукер — ряженый на Масленицу или Святки у болгар. В мифологии южных славян он является символом плодородия. Участники обряда, кукеры, одетые в костюмы, выполняют традиционные ритуалы по отпугиванию злых духов. Традиционно кукеры посещают дома людей ночью, так, чтобы «солнце не поймало их на дороге». После того, как обойдут все село, они собираются на сельской площади, где танцуют и развлекают людей. В зависимости от региона, обряды кукеров несколько отличаются, но смысл их действа остается неизменным.

Знакомство с кукерами

Я давно мечтала познакомиться с руководительницей группы и узнать больше о колоритных артистках и их костюмах. Сегодня у вас тоже есть такая возможность.

Итак, вдохновительницей кукерской группы является Татьяна Генчева.

— Кукерская традиция в болгарских селах украинской Бессарабии сохранилась точечно и проводится она не так масштабно и ярко, как в Болгарии. Однако старшие жители нашего села рассказывали нам о том, что на Масленицу они надевали маски из овечьих шкур и в шутку катали по земле своих близких, пугали их, имитировали борьбу со злыми духами. Это был обязательный обряд, которым призывали хороший урожай и благополучие.

Кожу собирали со всего села

Маски кукеров должны быть изготовлены из натуральных материалов — кожи, меха, костей, рогов, с добавлением металлических колокольчиков. Маски для девяти артистов группы изготовила сама Татьяна Генчева.

— Пришлось со всего села собирать качественную кожу и старинные колокольчики для того, чтобы наши маски соответствовали всем обрядовым нормам. Моя бабушка была большой мастерицей. Я подражала ее таланту и с большим удовольствием создала уникальные маски, — делится руководительница группы.

И действительно, такого коллектива и таких кукерских масок нет больше нигде в Украине.

Танцевали, чтобы прогнать зло

Это единственная в своем роде творческая группа, которую всегда с удовольствием приглашают на различные праздники — и для того, чтобы артисты прогнали зло, и чтобы полюбоваться интересными, хотя и немного жуткими масками, и чтобы послушать магические перезвоны колокольчиков, которые завораживают во время проведения обряда.

Поскольку главная цель кукерских игр — это изгнание плохого и призвание благостного, то больше всего кукерам приходится работать на Новый год и когда начинается посевная. Именно тогда, когда люди больше всего нуждаются в уверенности, укреплении веры и привлечении удачи. Тогда традиционно одетые кукеры жгут костры и привлекают всех желающих к своим обрядовым танцам.

Вот и во время выступления в Одессе кукеры вдохновенно танцевали, пытаясь скорее избавить страну от зла и вернуть мир в Украину.