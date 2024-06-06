Як кукери з Баннівки виганяли зло на фестивалі національних культур в Одесі

Кукер — ряджений на Масляну або Святки у болгар. У міфології південних слов’ян він є символом родючості. Учасники обряду, кукери, одягнені у костюми, виконують традиційні ритуали з відлякування злих духів. Традиційно кукери відвідують оселі людей вночі, так, щоб «сонце не спіймало їх на дорозі». Після того, як обійдуть все село, вони збираються на сільській площі, де танцюють і розважають людей. Залежно від регіону, обряди кукерів дещо відрізняються, але сенс їхнього дійства залишається незмінним.

Знайомство із кукерами

Я давно мріяла познайомитися з керівницею групи і дізнатися більше про колоритних артисток та їхні костюми. Сьогодні ви теж маєте таку нагоду.

Отже, натхненницею кукерської групи є Тетяна Генчева.

— Кукерська традиція в болгарських селах української Бессарабії збереглася точково і проводиться вона не так масштабно і яскраво, як у Болгарії. Проте старші мешканці нашого села розповідали нам про те, що на Масляну вони одягали маски з овечих шкір і жартома катали по землі своїх близьких, лякали їх, імітували боротьбу зі злими духами. Це був обов’язковий обряд, яким закликали гарний врожай та благополуччя.

Шкіру збирали з усього села

Маски кукерів мають бути виготовлені із натуральних матеріалів — шкіри, хутра, кісток, рогів, із додаванням металевих дзвіночків. Маски для дев’яти артистів гурту виготовила сама Тетяна Генчева.

— Довелося з усього села збирати найякіснішу шкіру та старовинні дзвіночки для того, щоб наші маски відповідали всім обрядовим нормам. Моя бабуся була великою майстринею. Я наслідила її талант і з великим задоволенням створила унікальні маски, — ділиться керівниця групи.

І дійсно, такого колективу і таких кукерських масок немає більше ніде в Україні.

Танцювали, щоб прогнати зло

Це єдина у своєму роді творча група, яку завжди із задоволенням запрошують на різні свята — і для того, щоб артисти прогнали зло, і щоб помилуватися цікавими, хоча й трохи моторошними масками, і щоб послухати магічні передзвони дзвіночків, які зачаровують під час проведення обряду.

Оскільки головна мета кукерських ігор — це вигнання поганого і закликання благосного, то найбільше кукерам доводиться працювати на Новий рік і коли починається посівна. Саме тоді, коли люди найбільше потребують впевненості, зміцнення віри та залучення удачі. Тоді традиційно одягнені кукери палять багаття і залучають усіх охочих до своїх обрядових танців.

Ось і під час виступу в Одесі кукери натхненно танцювали, намагаючись швидше позбавити країну зла і повернути мир в Україну.