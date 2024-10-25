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Свежие цены и истории с одесского Привоза: с тыквой за ананасами

Свежие цены и истории с одесского Привоза: с тыквой за ананасами

А что там сегодня на октябрьском Привозе? Все привычно: солнышко, но не жгучее, ветерок, но не холодный. И, как всегда, все в богатом ассортименте. А какие цены и атмосфера на этом главном рынке Одессы читайте и смотрите в репортаже «Одесской жизни».

Хочу ананас!

Жена с мужем… У обоих в руках – пакеты с продуктами. Еще и целую большую тыкву держат.

– Кажется, все купили. Можно и домой, – предлагает мужчина.

– Нет, я еще ананас хочу купить.

– Ой, зачем тебе этот ананас? Чтобы деньги тратить.

– Нет, хочу ананас. Смотри, по пятьдесят гривен за килограмм. Дешевый.

– Дешевый?!..

– Ну пойдем поищем. Может, еще дешевле найдем.

– Вот я с полными пакетами и кабаком в руках пойду искать тебе дешевый ананас?! Да ни за что! Покупаем здесь – и три недели я с тобой на Привоз ходить не буду!

***

Мясо на Привозе

– А где ваше мясо? Та свинина, которую мы на прошлой неделе у вас покупали?

– Так вот свинина.

– Нет, нам та, что на прошлой неделе… Эта какая-то другая… Или та самая?

– Та же, вы же сами видите…

– Вы уверены?

– Абсолютно уверен. У меня всегда одна и та же свинина!

А теперь – о сегодняшних ценах на Привозе.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-40 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 35-100 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 30-50 грн;
  • огурцы – 50-80 грн;
  • сладкий перец – 50-65 грн;
  • баклажаны – 25-30 грн;
  • капуста – 40-50 грн;
  • чеснок – 130-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.

Овощи на Привозе

На Привозе: картошка и синие

Зелень на Привозе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 25-40 грн;
  • груши – 35-90 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • персики – 50-120 грн;
  • сливы – 20-45 грн;
  • абрикосы – 70-80 грн;
  • виноград – 60-90 грн.

Фрукты на Привозе

На Привозе: овощи и фрукты

Привоз, фруктовые ряды

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-80 грн;
  • брынза – 150-250 грн;
  • творог – 80-120 грн.

Яйца на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Сало на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 80-110 грн;
  • караси – 50-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 120-190 грн;
  • карп – 60-120 грн.

Рыба на Привозе

Привоз в октябре

Покупатель на Привозе

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе во второй половине октября: настоящие синие – фиолетовые.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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