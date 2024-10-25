Свежие цены и истории с одесского Привоза: с тыквой за ананасами

А что там сегодня на октябрьском Привозе? Все привычно: солнышко, но не жгучее, ветерок, но не холодный. И, как всегда, все в богатом ассортименте. А какие цены и атмосфера на этом главном рынке Одессы читайте и смотрите в репортаже «Одесской жизни».
Хочу ананас!
Жена с мужем… У обоих в руках – пакеты с продуктами. Еще и целую большую тыкву держат.
– Кажется, все купили. Можно и домой, – предлагает мужчина.
– Нет, я еще ананас хочу купить.
– Ой, зачем тебе этот ананас? Чтобы деньги тратить.
– Нет, хочу ананас. Смотри, по пятьдесят гривен за килограмм. Дешевый.
– Дешевый?!..
– Ну пойдем поищем. Может, еще дешевле найдем.
– Вот я с полными пакетами и кабаком в руках пойду искать тебе дешевый ананас?! Да ни за что! Покупаем здесь – и три недели я с тобой на Привоз ходить не буду!
***
– А где ваше мясо? Та свинина, которую мы на прошлой неделе у вас покупали?
– Так вот свинина.
– Нет, нам та, что на прошлой неделе… Эта какая-то другая… Или та самая?
– Та же, вы же сами видите…
– Вы уверены?
– Абсолютно уверен. У меня всегда одна и та же свинина!
А теперь – о сегодняшних ценах на Привозе.
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-40 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 35-100 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 30-50 грн;
- огурцы – 50-80 грн;
- сладкий перец – 50-65 грн;
- баклажаны – 25-30 грн;
- капуста – 40-50 грн;
- чеснок – 130-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- груши – 35-90 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- персики – 50-120 грн;
- сливы – 20-45 грн;
- абрикосы – 70-80 грн;
- виноград – 60-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-80 грн;
- брынза – 150-250 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-110 грн;
- караси – 50-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 120-190 грн;
- карп – 60-120 грн.
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