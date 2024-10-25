Свежие цены и истории с одесского Привоза: с тыквой за ананасами

Хочу ананас!

Жена с мужем… У обоих в руках – пакеты с продуктами. Еще и целую большую тыкву держат.

– Кажется, все купили. Можно и домой, – предлагает мужчина.

– Нет, я еще ананас хочу купить.

– Ой, зачем тебе этот ананас? Чтобы деньги тратить.

– Нет, хочу ананас. Смотри, по пятьдесят гривен за килограмм. Дешевый.

– Дешевый?!..

– Ну пойдем поищем. Может, еще дешевле найдем.

– Вот я с полными пакетами и кабаком в руках пойду искать тебе дешевый ананас?! Да ни за что! Покупаем здесь – и три недели я с тобой на Привоз ходить не буду!

***

– А где ваше мясо? Та свинина, которую мы на прошлой неделе у вас покупали?

– Так вот свинина.

– Нет, нам та, что на прошлой неделе… Эта какая-то другая… Или та самая?

– Та же, вы же сами видите…

– Вы уверены?

– Абсолютно уверен. У меня всегда одна и та же свинина!

А теперь – о сегодняшних ценах на Привозе.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-40 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 35-100 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 30-50 грн;

огурцы – 50-80 грн;

сладкий перец – 50-65 грн;

баклажаны – 25-30 грн;

капуста – 40-50 грн;

чеснок – 130-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

груши – 35-90 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

персики – 50-120 грн;

сливы – 20-45 грн;

абрикосы – 70-80 грн;

виноград – 60-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-80 грн;

брынза – 150-250 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-110 грн;

караси – 50-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 120-190 грн;

карп – 60-120 грн.

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