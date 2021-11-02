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Как быстро и безболезненно проснуться утром?

Как быстро и безболезненно проснуться утром?

Не все люди просыпаются утром свежими и отдохнувшими. У одних неудобный график, другим не хватает времени на сон, а третьи вроде бы высыпаются, но глаза открыть не могут.

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Давайте разберемся, почему по утрам бывает плохое самочувствие и что можно сделать, чтобы легко просыпаться.

Сколько времени нужно спать, чтобы высыпаться?

Это все очень индивидуально. Биологические часы каждого конкретного человека настроены по-своему и зависят от генетических факторов. Одни люди могут спать по 6 часов, а другим нужно в два раза больше. Сон также зависит и от возраста: младенцы спят дольше, а пожилые люди меньше.

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Для взрослого человека есть усредненный показатель: в Министерстве здравоохранения Украины рекомендуют спать 7 или больше часов за ночь. Важное условие — сон должен быть регулярным.

Поэтому чтобы проснуться отдохнувшим, нужно спать рекомендованное количество часов.

Инфографика: МОЗ

Почему с трудом «продираю» глаза, даже если нормально поспал?

Это может быть связано с депрессией. Часто бывает, что биологические часы (циркадные ритмы) не соответствуют образу жизни. Людей делят на «жаворонков» и «сов», в зависимости от активности. Но в обществе принято быть активным в течение светового дня. И многие «совы» не всегда попадают в этот ритм. Им трудно «быть на плаву» днем, ведь прилив сил начинается ближе к вечеру. Такое явление называют социальным джетлагом, по аналогии с синдромом смены часовых поясов во время авиаперелетов.

Британские исследователи обнаружили, что «жаворонки» больше защищены от депрессии и чувствуют себя лучше. Они получают больше света, что положительно отражается на настроении. А вот у «сов» наоборот, наблюдается дисбаланс биологических часов и социальной активности, что может привести к повышению уровня тревоги и депрессии. По мнению исследователей, это может быть потенциальной причиной плохого самочувствия по утрам.

Поэтому лучше привести свой сон и свою социальную активность (работу, учебу, общение) к балансу. Если же вы испытываете по утрам тревогу и не хотите вставать с постели, то стоит обратиться к врачу.

Что можно сделать, чтобы легче и быстрее просыпаться?

Что можно сделать, чтобы легче и быстрее просыпаться?

Не нажимайте кнопку повтора сигнала на будильнике. Есть даже специальный термин для такого явления — дроклинг. Когда вы снова и снова переносите время на будильнике, то сбиваете свои биологические часы. Это приводит к сонливости в течение дня.

Попробуйте добавить больше света по утрам. Раздвиньте шторы на окнах, а если нужно проснуться до восхода солнца, то включите максимум освещения.

Практикуйте медитацию и йогу. Некоторые люди чувствуют себя бодрее после небольшой растяжки мышц. Регулярные упражнения посылают телу сигнал, что пора просыпаться.

Примите холодный душ. Погружение в холодную воду вызывает физиологические изменения в организме: повышаются пульс и кровяное давление, а также учащается дыхание.

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Сосредоточьтесь на завтраке. Организму нужна энергия для работы. Выпейте чашку кофе или чая — кофеин временно блокирует факторы, вызывающие сонливость.

Поэкспериментируйте с запахами, попробуйте ароматерапию. Мята, цитрусовые, эвкалипт, иланг-иланг известны своими возбуждающим свойствами. Можно использовать эфирные масла, шампуни или гели для душа.

Выйдите на улицу. Свежий воздух и солнечный свет помогут вам проснуться быстрее.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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