В горсовете рассказали, когда в Одессе начнут открывать детские сады

Сейчас в дошкольных учреждениях, где это возможно, обустраивают убежища. К середине июля планируют открыть 18 детских садов.
Об этом завил мэр Одессы Геннадий Труханов во время выездного совещания в нескольких городских детских садах.
Для запуска экономики города и страны работающим родителям необходимо, чтобы наши детские сады начали работать, поэтому мы перед их открытием занимаемся оборудованием убежищ,
— отметил Труханов.
Открытие учреждений планируется поэтапно, к середине июля начнут работу 18 детских садов, а в августе планируется запуск всех дошкольных учреждений, имеющих убежище.
Мы никогда не могли представить, что подвалы детских садов превратятся в убежища на случай воздушной тревоги, однако таковы реалии сегодняшней жизни. Мы обязаны уберечь наших детей от обстрелов оккупантов,
— добавил мэр.
Ранее чиновники от образования рассматривали возможность возобновления очного образования в школах Одессы в условиях военного положения и ракетной угрозы.