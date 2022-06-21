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В горсовете рассказали, когда в Одессе начнут открывать детские сады

В горсовете рассказали, когда в Одессе начнут открывать детские сады

Сейчас в дошкольных учреждениях, где это возможно, обустраивают убежища. К середине июля планируют открыть 18 детских садов.

Об этом завил мэр Одессы Геннадий Труханов во время выездного совещания в нескольких городских детских садах.

Для запуска экономики города и страны работающим родителям необходимо, чтобы наши детские сады начали работать, поэтому мы перед их открытием занимаемся оборудованием убежищ,

— отметил Труханов.

убежище детский сад

Открытие учреждений планируется поэтапно, к середине июля начнут работу 18 детских садов, а в августе планируется запуск всех дошкольных учреждений, имеющих убежище.

Мы никогда не могли представить, что подвалы детских садов превратятся в убежища на случай воздушной тревоги, однако таковы реалии сегодняшней жизни. Мы обязаны уберечь наших детей от обстрелов оккупантов,

— добавил мэр.

убежище детский сад

Ранее чиновники от образования рассматривали возможность возобновления очного образования в школах Одессы в условиях военного положения и ракетной угрозы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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