В горсовете рассказали, когда в Одессе начнут открывать детские сады

Все будет театр: в Одесском Оперном снова звучат овации 17 июня возобновил работу для зрителей Одесский оперный театр. И хотя он «не молчал» все это время – выездные бригады артистов давали концерты в госпитале, Всемирном клубе одесситов, Кирхе и просто под открытым небом, шли репетиции и запись спектаклей, зрители с нетерпением ждали встречи. ПОДРОБНЕЕ

О чем вещают украинские и одесские телеканалы? С начала войны ряд украинских телеканалов кардинально изменили привычную сетку вещания, другие – и вовсе прекратили работу, несколько центральных каналов объединились в телемарафон «Єдині новини» и продолжают его транслировать – рассказывают в режиме 24/7 о событиях на фронте и внутри страны. Из-за этого выбор программы передач у телезрителя сократился до минимума. Отразилось это и на газете «Одесская жизнь» – выпускать телепрограмму стало невозможно. ПОДРОБНЕЕ