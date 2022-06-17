Возвращение одесских детей в школы – насколько это реально в военное время?

В последнее время появляется информация, что с 1 сентября в одесских школах могут вернуть очное обучение. Реально ли это? Читайте в материале наших партнеров из «Суспільного. Одеса».

Следующий учебный год в Одесской области может начаться в очном формате. Вместе с тем, в городе и громадах проходит обсуждение уровня подготовки школ к обучению в условиях военного положения и организации процесса.

О проблемах, которые имеют учебные заведения и пути их преодоления в эфире «Украинского радио», рассказали директора Департаментов образования и науки Одесской ОВА и Одесского городского совета Александр Лончак и Елена Буйневич.

Насколько школы Одесской области обеспечены укрытиями?

Александр Лончак рассказывает, что возможность предоставить детям хранилище на случай опасности является одним из главных требований для возобновления очного обучения. На Одесщине сегодня всего 737 учреждений среднего образования, впрочем, укрытия из них имеют только 44%.

«Еще 147 защитных сооружений не являются собственностью учебных заведений, но находятся рядом, то есть можно будет эвакуировать детей в случае опасности. Ну и это еще 19%. Всего остается еще 210 заведений, где нужно обустроить самое простое укрытие, или рассмотреть возможность создания наземного укрытия. Если это будет невозможно, то есть вариант подвоза детей в учебные заведения, в которых есть укрытие», – комментирует Александр Лончак.

По словам директора департамента образования, среди возможных вариантов решения проблемы – обучение в две смены. В таких условиях утром в школу будут идти младшие дети. Старшие классы будут начинать обучение. В случае воздушной тревоги учебный процесс будет останавливаться, а пропущенный материал будет отрабатываться на следующий день. Впрочем, если ситуация в области станет напряженной, речь об обучении за партами вообще не пойдет.

Готовы ли школы Одессы?

Елена Буйневич отвечает на этот вопрос:

«В Одессе 124 школы, из них в 4 учебных заведениях есть бомбоубежища, все остальные имеют первичные укрытия, то есть подвалы. Сейчас мы еще ждем отработанные к ним требования, то есть какие именно укрытия могут использоваться в учебных заведениях. Абсолютно все они расчищены, не загромождены, имеют возможность спускаться к ним, и сейчас во время воздушных тревог к ним также спускаются жители близлежащих домов, но мы понимаем, что укрытие в любой школе может вместить гораздо меньше детей, чем учится в учебном заведении, если останется угроза, то об одновременном выходе учащихся всех школ и речи идти не может.»

Вопрос обновления образовательного процесса сегодня остается открытым, и то, в какой форме начнется новый учебный год, будет зависеть от уровня опасности в стране.

Источник: «Суспільне. Одеса»