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Вход свободный: Одесский театр кукол приглашает на спектакль с необычной судьбой

Вход свободный: Одесский театр кукол приглашает на спектакль с необычной судьбой

Одесситы и гости города могут посетить наш Одесский академический театр кукол, чтобы стать участником акции: бесплатно посмотреть спектакль ко Всемирному дню памяти жертв Холокоста под названием «Кадиш».

Показ спектакля состоится в субботу, 27 января, в 17.00. Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут, возрастной ценз — 12+. Вход на показ – свободный.

Как сообщают в пресс-службе театра, спектакль посвящен памяти жертв Холокоста (27 января международное сообщество чтит память жертв Холокоста) в Одессе и во всем мире.

Спектакль «Кадиш» — это щемящий рассказ о трагедии ХХ века в образной художественно-театральной форме.

Действие спектакля проходит в годы Второй мировой войны. Главное место действия — концентрационный лагерь. За колючей проволокой людей сжигали в печах, травили газом, а в соседних бараках играли свадьбы, пели колыбельные и рассказывали сказки…

В сюжете использованы исторические факты и произведения еврейского фольклора, на сцене работают куклы и актеры живого плана, звучит живая музыка (еврейские народные песни).

Автор идеи спектакля — директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Иосиф Меркович. Автор сценария и постановщик — Элистин Михайлов.

У спектакля «Кадиш» необычная судьба: его премьера состоялась 3 февраля 2022 года — ровно за 21 день до начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. По этой причине после премьеры произошел долгий перерыв — в первые месяцы войны театр не показывал спектакли совсем. Но пришло время — и спектакль «Кадиш» был возобновлен.

«Сегодня, во время российской военной агрессии, мы видим, что даже имея такое мощное предостережение, как память о Холокосте, не все народы сделали выводы из этой ужасной страницы в истории человечества. Поэтому нам нужно утроить усилия, найти новые подходы, чтобы эта память оставалась живой, для распространения правды о геноциде, чтобы избежать их нового и нового повторения», — уверены в Одесском академическом театре кукол…

Фото — пресс-служба Одесского академического театра кукол

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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