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«Кадіш»: вистава-реквієм в Одеському ляльковому театрі

«Кадіш»: вистава-реквієм в Одеському ляльковому театрі

«Кадіш»… Вистава-біль, вистава-плач, вистава-реквієм. Вистава про суцільне зло, яке тут, поруч з нами зараз, хоча йдеться про події Голокосту під час Другої світової війни. Жертвам Голокосту й присвячена ця сповнена жахом вистава в Одеському академічному театрі ляльок.

Наша жахлива історія

Вистава «Кадіш» проходила у театрі безплатно.

Вхід – вільний. Вихід… Здавалося, глядачі, приголомшені побаченим, не могли «просто» покинути зал. Вони стоячи аплодували й аплодували…

Оці одна година двадцять хвилин (стільки триває вистава) – це про абсолютне зло, яке відбувається в історії. Так і хочеться додати «інколи відбувається», та з початком повномасштабного вторгнення так вже не скажеш.

За жахливою історією газових камер, бараків, колючого дроту, спалення людей, тортур проглядає страшне обличчя сьогодення, яке усіх нас накрило 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, прем’єра вистави відбулась рівно за 21 день до початку повномасштабного російського військового вторгнення на територію України…

Спектакль "Кадиш" в Одессе
на спектакле "Кадиш" в одесском театре кукол
Одесский кукольный театр, спектакль "Кадиш"
"Кадиш": спектакль в Одессе
В Одессе показали спектакль "Кадиш"

Філіал пекла на землі

«Кадіш»… Поминальна молитва… Автор ідеї вистави – директор-художній керівник театру, заслужений діяч мистецтв України Йосип Меркович. Автор сценарію і постановник – Елістин Михайлов. У спектаклі залучені як ляльки, так і актори-ляльководи.

З першої до останньої миті цієї філігранно створеної вистави, де, до речі, майже не має реплік, глядач теж там, з валізами, на яких – їхні імена та прізвища. І отой хлопчик з великими очима, який виглядає з-поміж ніг дорослих…

…Хлопчик, якому мати намагається заспівати колискову, а дитя вже відлітає далеко-далеко…

Сцена из спектакля "Кадиш"
Спектакль "Кадиш" в Одесском театре кукол
Спектакль "Кадиш", театр кукол в Одессе
Спектакль "Кадиш" на сцене Одесского театра кукол
одесситам показали спектакль "Кадиш"

Ось він – філіал пекла (та чому ж «філіал»?) на землі. На очах гинуть один за одним люди, проходячи через «увесь набір» суцільного зла. І «місцевий Юда» сортує і сортує ляльок-в’язнів, відправляючи на смерть. Робить це звично, просто, точно, навіть з якоюсь легкою насолодою…

Неймовірно щемлива музика, пісні – як сумне-сумне супроводження всієї вистави. Бо це ж – «Кадіш»… Це – наша з вами історія минулого століття.

І наше сьогодення – з його злом вже ХХІ сторіччя…

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