Ютуб-канали, які допоможуть краще зрозуміти історію України

WiseCow

Відео-лекторій пропонує безкоштовні лекції з мистецтва, історії, культури, літератури, кінематографу й моди України та світу, а також свіжі культурні новини.

Кількість підписників — 19,5 тисячі.

«Локальна історія»

У 2013 році команда ентузіастів об’єдналася, щоб зібрати спогади старожилів — очевидців важливих історичних подій ХХ століття, а також оцифрувати давні світлини та документи.

Кількість підписників — 57,8 тисячі.

«Точка збору»

Ютуб-канал випустив окремий освітній проект, щоб популяризувати нашу історію. Разом з вчителем автори говорять про події та видатних українців.

Кількість підписників — 102 тисячі.

«Історія на карті»

Автор програми розповідає про ключові події історії у різних куточках світу, і Україна не виключення. Для кращого розуміння подій у відео використовуються географічні карти.

Кількість підписників — 106 тисяч.

«Хмаринка Science»

Науковий ютуб-канал демонструє цикл з двадцяти трьох лекцій професора Єльського університету Тімоті Снайдера — «Становлення сучасної України». Курс охоплює період у 2500 років нашої історії.

Кількість підписників — 162 тисячі.

Kozak UA

Канал веде просвітницьку роботу, щоб подолати стереотипи, нав’язані нам імперією та СРСР. Тому надає інформацію про визначні події в Україні та світі.

Кількість підписників — 136 тисяч.

«WAS: популярна історія»

Тут не просто розглядають історичні події, а намагаються зрозуміти та логічно обґрунтувати вчинки відомих особистостей, а також знайти відповідь на питання: «Чому так зробили?».

Кількість підписників — 431 тисяча.

«Реальна історія»

Автор проекту створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими зараз спекулює росія. Він розкриває реальні історичні факти, які перевіряють професійні історики.

Кількість підписників — 439 тисяч.

«Історія без міфів»

Популярний ютуб-канал про минуле України та світу. Теми випусків охоплюють усі сфери життя: політичну, економічну, історичну, культурну, мистецтво, спорт та біографії видатних особистостей.

Кількість підписників — 800 тисяч.

«Імені Т.Г. Шевченка»

Ютуб-канал розповідає про визначні події в Україні, роз’яснює окремі історичні таємниці та секрети, а також відкриває незнані імена та забуті прізвища, важливі для української аудиторії.

Кількість підписників — 925 тисяч.

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