Ютуб-канали, які допоможуть краще зрозуміти історію України

Розповідаємо вам про десять популярних ютуб-каналів, які захоплять розповідями про реальну історію України та світу — від минулих часів до сьогодення. А ще їх можна дивитися всією родиною.
WiseCow
Відео-лекторій пропонує безкоштовні лекції з мистецтва, історії, культури, літератури, кінематографу й моди України та світу, а також свіжі культурні новини.
Кількість підписників — 19,5 тисячі.
«Локальна історія»
У 2013 році команда ентузіастів об’єдналася, щоб зібрати спогади старожилів — очевидців важливих історичних подій ХХ століття, а також оцифрувати давні світлини та документи.
Кількість підписників — 57,8 тисячі.
«Точка збору»
Ютуб-канал випустив окремий освітній проект, щоб популяризувати нашу історію. Разом з вчителем автори говорять про події та видатних українців.
Кількість підписників — 102 тисячі.
«Історія на карті»
Автор програми розповідає про ключові події історії у різних куточках світу, і Україна не виключення. Для кращого розуміння подій у відео використовуються географічні карти.
Кількість підписників — 106 тисяч.
«Хмаринка Science»
Науковий ютуб-канал демонструє цикл з двадцяти трьох лекцій професора Єльського університету Тімоті Снайдера — «Становлення сучасної України». Курс охоплює період у 2500 років нашої історії.
Кількість підписників — 162 тисячі.
Kozak UA
Канал веде просвітницьку роботу, щоб подолати стереотипи, нав’язані нам імперією та СРСР. Тому надає інформацію про визначні події в Україні та світі.
Кількість підписників — 136 тисяч.
«WAS: популярна історія»
Тут не просто розглядають історичні події, а намагаються зрозуміти та логічно обґрунтувати вчинки відомих особистостей, а також знайти відповідь на питання: «Чому так зробили?».
Кількість підписників — 431 тисяча.
«Реальна історія»
Автор проекту створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими зараз спекулює росія. Він розкриває реальні історичні факти, які перевіряють професійні історики.
Кількість підписників — 439 тисяч.
«Історія без міфів»
Популярний ютуб-канал про минуле України та світу. Теми випусків охоплюють усі сфери життя: політичну, економічну, історичну, культурну, мистецтво, спорт та біографії видатних особистостей.
Кількість підписників — 800 тисяч.
«Імені Т.Г. Шевченка»
Ютуб-канал розповідає про визначні події в Україні, роз’яснює окремі історичні таємниці та секрети, а також відкриває незнані імена та забуті прізвища, важливі для української аудиторії.
Кількість підписників — 925 тисяч.
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