Новости Одессы и Одесской области

Юный Захар из Кодымы волонтерит и донатит на ВСУ

Юный Захар из Кодымы волонтерит и донатит на ВСУ

Этого юного патриота Украины зовут Захар Олейник. Он учится в четвертом классе Кодымского лицея №1. Его любимый предмет – математика, а желанная профессия – моряк. Ведь его отец Александр Олейник – моряк дальнего плавания.

— Математика присутствует в жизни каждого человека и сегодня она помогает определить ситуацию на фронте и уровень тылового вклада в победу Украины, — так по-взрослому рассуждает Захар Олейник. — А в будущем математика будет помогать мне путешествовать по разным странам и континентам.

А еще живет в сердце мальчика не только любовь к морю, а прежде всего — к своему Отечеству, к родному краю.

– Мама, папа, я хочу передать свои сбережения в поддержку ВСУ, — обратился сын к родителям в первые дни полномасштабной войны.

Читайте также: Куклы-обереги для фронта передали мастерице из Одесщины

Родители поддержали сына, потому что приоритетом их жизни является помощь Вооруженным силам Украины.

– Как иначе? У нас дружная команда волонтеров. Помогаем, чем можем. Кто, если не мы? — делится Лидия Олейник, мать юного волонтера.

Захар придбав Тубус

Самый первый взнос Захара — 1000 гривен собственных средств. Впоследствии он приобрел лот, выставленный в Кодимском волонтерском центре, за 1500 гривен, заработанных колядками и щедривками. Это был тубус от РПГ, разрисованный художницами Велеславой и Натальей. Узнав о благотворительной акции, Захар сразу принял решение приобрести лот. Средства пошли на закупку основания для маскировочных сеток.

– Эта молодая семья хорошо известна в районе своим милосердием и благотворительностью. У кого сейчас нет проблем? Есть в каждом доме. Однако Олейники ставят интересы Украины, потребности наших защитников выше собственных. На таких держится наша земля, — делится впечатлениями Галина Ярославская – репрезентант семьи волонтеров с 2014-го.

Читайте также:

А классный руководитель Татьяна Гречанюк не может насладиться своим учеником и помощником.

– Кажется, Захар стремится каждого наделить долькой своей великой души. Он увлекается всеми предметами, ко всему интересен, все хочет знать и успеть везде. Это наш волонтёр. Свои карманные средства он составляет и отдает на Вооруженные силы, – рассказывает Татьяна Гречанюк.

Захар – всегда рядом с папой и его командой. То грузит продукты и техническое оснащение для ВСУ, то осматривает с папой очередной автомобиль, предназначенный на линию фронта, то донатив на лекарства воинам, на кровоостанавливающие бинты. Ездит с папой в ночные рейсы, а к утру приходит в школу, чтобы овладевать новыми знаниями.

Захар верит, что каждый маленький вклад – это широкий шаг к нашей Победе.

Читайте также: 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить