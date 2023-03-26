Юный Захар из Кодымы волонтерит и донатит на ВСУ

Этого юного патриота Украины зовут Захар Олейник. Он учится в четвертом классе Кодымского лицея №1. Его любимый предмет – математика, а желанная профессия – моряк. Ведь его отец Александр Олейник – моряк дальнего плавания.

— Математика присутствует в жизни каждого человека и сегодня она помогает определить ситуацию на фронте и уровень тылового вклада в победу Украины, — так по-взрослому рассуждает Захар Олейник. — А в будущем математика будет помогать мне путешествовать по разным странам и континентам.

А еще живет в сердце мальчика не только любовь к морю, а прежде всего — к своему Отечеству, к родному краю.

– Мама, папа, я хочу передать свои сбережения в поддержку ВСУ, — обратился сын к родителям в первые дни полномасштабной войны.

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Родители поддержали сына, потому что приоритетом их жизни является помощь Вооруженным силам Украины.

– Как иначе? У нас дружная команда волонтеров. Помогаем, чем можем. Кто, если не мы? — делится Лидия Олейник, мать юного волонтера.

Самый первый взнос Захара — 1000 гривен собственных средств. Впоследствии он приобрел лот, выставленный в Кодимском волонтерском центре, за 1500 гривен, заработанных колядками и щедривками. Это был тубус от РПГ, разрисованный художницами Велеславой и Натальей. Узнав о благотворительной акции, Захар сразу принял решение приобрести лот. Средства пошли на закупку основания для маскировочных сеток.

– Эта молодая семья хорошо известна в районе своим милосердием и благотворительностью. У кого сейчас нет проблем? Есть в каждом доме. Однако Олейники ставят интересы Украины, потребности наших защитников выше собственных. На таких держится наша земля, — делится впечатлениями Галина Ярославская – репрезентант семьи волонтеров с 2014-го.

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А классный руководитель Татьяна Гречанюк не может насладиться своим учеником и помощником.

– Кажется, Захар стремится каждого наделить долькой своей великой души. Он увлекается всеми предметами, ко всему интересен, все хочет знать и успеть везде. Это наш волонтёр. Свои карманные средства он составляет и отдает на Вооруженные силы, – рассказывает Татьяна Гречанюк.

Захар – всегда рядом с папой и его командой. То грузит продукты и техническое оснащение для ВСУ, то осматривает с папой очередной автомобиль, предназначенный на линию фронта, то донатив на лекарства воинам, на кровоостанавливающие бинты. Ездит с папой в ночные рейсы, а к утру приходит в школу, чтобы овладевать новыми знаниями.

Захар верит, что каждый маленький вклад – это широкий шаг к нашей Победе.

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