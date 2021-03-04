89-я годовщина Одесской области дала повод вспомнить былые провалы и достижения, а также заявить планы на будущее. Об этом говорили на коллегии Одесской облгосадминистрации.

«Хотя бы раз в 10 лет нам надо подводить итоги, чтоб итоги не подвели нас», – заявил председатель ОГА Сергей Гриневецкий. А потому, правда, без особой привязки к конкретным датам, были обозначены приоритеты и направления. Итак – по отраслям…

Транспорт

В ближайших планах – закончить реконструкцию автомобильных мостов через Хаджибейский и Сухой лиманы, которые в прошлом году изрядно испытывали терпение автомобилистов огромными пробками.

На очереди – подготовка проекта строительства моста через Днестровский лиман. Кроме того, должна быть построена часть автодороги Одесса – Рени в обход Республики Молдова. Эти объекты обеспечат надежную транспортную связь с украинским Придунавьем и, помимо прочего, избавят от необходимости дважды пересекать украинско-молдавскую границу в районе Паланки. А если удастся, как запланировано, еще и запустить поезд «Интерсити» по маршруту Одесса – Затока – Белгород-Днестровский – Арциз – Измаил, то вполне можно будет рассчитывать на заметный приток туристов на юг нашей области. К тому же к услугам путешественников может оказаться и возрожденный международный аэропорт «Измаил». После реконструкции взлетно-посадочной полосы и терминала он снова начнет принимать воздушные лайнеры.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что сегодня представляет из себя Одесская область и привели интересные цифры и факты.

Энергетика

Одесская область – энергодефицитная. Учитывая, что в целом Украина имеет достаточно генерирующих мощностей, решение вопроса лежит в плоскости доставки электроэнергии туда, где ее не хватает. Сейчас наше Придунавье получает электроэнергию от Молдавской ГРЭС – так повелось еще с советских времен. Отсюда энергетическая зависимость наших южных районов от соседней страны. К тому же эта электростанция находится на территории непризнанного Приднестровья. Чтобы предотвратить потенциальные риски, сейчас у нас завершают проектирование воздушной линии электропередач напряжением 330 кВ «Новоодесская – Арциз». Тем временем продолжается строительство ветроэлектростанций в городе Южный и селе Староказачьем Белгород-Днестровского района.

Водоснабжение

Чистая питьевая вода на юге области – тоже в дефиците. Уже в этом году начнется строительство Болградского и других групповых водопроводов, продолжат строить Татарбунарский водопровод. В перечне приоритетных проектов для Одесской области – реконструкция оросительных систем Нижнего Днестра. В случае ее успеха на юге области можно будет снова выращивать зерно и овощи, но при этом не очень зависеть от капризов погоды.

К Дню рождения Одесской области мы рассказывали, в честь кого были названы города и села области?

А еще в ближайших планах…

…строительство современной областной детской клинической больницы, реставрация Украинского музыкально-драматического театра и здания областной филармонии, ремонт и строительство крупных спортивных объектов.

Непраздничное

Особый интерес вызывает дальнейшая судьба здания на Троицкой, 25. Здесь в декабре 2019-го пожар унес 16 человеческих жизней. Сейчас это сооружение собираются отреставрировать и разместить там Государственный архив Одесской области. Губернатор области Сергей Гриневецкий заметил, что Министерство образования все же согласилось передать свою долю в ведение местной власти. Осталось уговорить Академию наук, в чью структуру входил Институт морской биологии, который размещался в здании на Троицкой, 25.

– Я чувствую заинтересованность, у нас наладилась системная работа со всеми ветвями власти, – отметил Сергей Гриневецкий. – Есть обратная связь, есть правильная постановка вопросов, нет перетягивания одеяла. Но самое главное – есть понимание относительно нашей программы 3D – Децентрализация, Дебюрократизация, Диджитализация.

Этот пилотный проект – «Одещина. 3D» – Одесская облгосадминистрация предложила как инструмент для разработки новой модели взаимодействия территориальных общин и государства.

Иван ШЕВЧУК

Читайте также интересный рассказ о том, кто и как давал названия населенным пунктам в Одесской области.

На фото