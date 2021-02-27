Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях.

Границы

На севере граничит с Винницкой и Кировоградской областями, на востоке – с Николаевской областью, на западе – с Республикой Молдова и непризнанным Приднестровьем, на юго-западе – с Румынией.

Водоемы

Одесская область имеет выход к Черному морю. Длина морского побережья – более 300 километров. На территории области насчитывают около 200 рек длиной более 10 километров. Главные из них – Дунай, Днестр, Кодыма и Савранка. В приморской полосе есть пресноводные (Кагул, Ялпуг, Катлабух) и соленые (Сасык, Шаганы, Алибей, Бурнас) озера. Также в нашем регионе находится большое количество лиманов, самые крупные из них – Днестровский, Куяльницкий и Хаджибейский.

Порты

Восемь морских торговых портов: Одесский, Черноморский, Измаильский, Южный, Белгород-Днестровский, Ренийский, Усть-Дунайский и Черноморский морской рыбный порт.

Объекты культурного наследия

1084 – местного значения и 26 – национального значения. Также в Одесской области есть объекты культурного наследия, которые находятся в списке ЮНЕСКО – это пункт геодезической дуги Струве «Старо-Некрасовка».

Есть и кандидаты на включение в список ЮНЕСКО – это Астрономическая обсерватория Одесского национального университета, исторический центр Одессы и древнегреческий город Тира (Белгород- Днестровский).

Природоохранные зоны

В Одесской области насчитывается 92 территории и объекта природно-заповедного фонда, два памятника природы национального значения – Одесские катакомбы и Михайловский яр. В дельте Дуная расположен уникальный биосферный заповедник «Дунайские плавни». На берегу Тилигульского лимана расположен Тилигульский региональный ландшафтный парк.

Курортные ресурсы

По богатству курортных ресурсов Одесская область занимает одно из ведущих мест в Украине. Самые популярные курорты области – Одесса, Черноморск, Грибовка, Каролино-Бугаз, Затока, Сергеевка, Курортное, Николаевка, Приморское, Катранка, Санжейка, Белгород-Днестровский, Вилково, Шабо.

Сегодня Одесская область это:

Площадь 33,3 тысячи км 2

Административный центр Одесса

территориальных громад 91

Население 2 377 230 человек (из них 67% – горожане, 33% – сельские жители)

Протяженность области с севера на юг около 600 км

Протяженность автомобильных дорог Одесской области 2801,8 км

Протяженность железнодорожных путей 4013,6 км

Анонсное фото: Вячеслава Грубого, od.vgorode.ua