Полезные советы: освежаем и дезинфицируем дом

Чтобы избавиться от неприятного запаха в доме и освежить помещение, используйте несколько капель вашего любимого эфирного масла.

Аромат свежести в квартире

Перед тем, как начать пылесосить, смочите несколькими каплями масла лаванды кусочек ваты и втяните его пылесосом. Тогда пылесос по пути своего следования везде будет оставлять нежный аромат. Можно использовать и другие масла. Например, апельсиновое добавит свежий запах цитрусов, хвойное — создаст атмосферу прохлады соснового леса.

Чистый холодильник

Смочите каплей эфирного масла лаванды и каплей масла лимона пористый камень из обожженной глины. Поместите его на дверцу холодильника, и он уберет все неприятные запахи. Также можно использовать обычную марлю, но в этом случае эфирные масла быстрее испарятся.

Свежая мусорная корзина

Вымойте и просушите корзину для мусора, капните каплю масла лаванды или каплю чайного дерева на аромакамень, кусочек марли или ватный тампон и положите на дно.

Благоухающий туалет

Используйте небольшую полочку, куда можно положить 2-3 аромакамня размером с маленькое печенье. Капните на камни масла лаванды, иланг-иланга или сосны. Обновляйте их каждую неделю. Это наполнит туалет нежным запахом и оздоровит атмосферу.

Приятное белье

Добавьте в сушилку для белья махровую варежку, на которую капните 7 капель мяты, розы или эвкалипта, или любое другое эфирное масло. Также можно добавить 3 капли тех же масел в воду для утюга. Эфирные масла – нежирные и не испачкают ваше белье, но при этом придадут ему свежести.

Освежить поверхности

Чтобы освежить мебель или любые поверхности в доме, добавьте 30 капель масла лаванды, чайного дерева или лимона (30 капель – всего, а не каждого) в 1 л уксуса. Как следует встряхните. Этот простой и экономичный состав отлично очищает и дезинфицирует любые поверхности. Им же можно убрать неприятный запах с пепельницы.

Для удаления накипи и неприятных запахов в мойке, раковине, ванне, кастрюлях, электрическом чайнике можно использовать тот же состав, что и для поверхностей.

Для удаления накипи налейте жидкость в чайник с кипящей водой и оставьте настаиваться 30-40 минут. Залив несколько капель состава в трубу кухонной мойки и слив ванны, а потом на несколько минут пустив струю кипятка из крана, вы также избавитесь от неприятного запаха.

От насекомых

Вместо токсичных инсектицидов, вредных как для человека, так и для домашних животных, лучше разбрызгивать в воздухе эфирные масла лаванды, кедра или эвкалипта. Или добавьте несколько капель этих масел на кусочки ваты и разложите их по комнате.

Фото: hips.hearstapps.com