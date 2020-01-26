Зимний марафет: как убрать в доме, чтобы не заболеть?

В холодное время года каждый из нас рискует стать заложником вирусных или инфекционных заболеваний. И как ни странно, дом, в котором мы живем, также может быть источником опасности. Но не стоит пугаться. Уберечься от бактерий, гриппа или ОРВИ можно не только правильным питанием и приемом витаминов, но и регулярной уборкой в собственном доме. А вот как сделать противоинфекционную уборку, чтобы обезопасить свое здоровье, читайте в этом материале.

Дезинфицируем дом от гриппа и ОРВИ

Лучшее средство дезинфекции дома от микробов — это проветривание помещения и регулярная влажная уборка. Пыль, скапливающаяся на поверхностях мебели, предметов интерьера — главный источник развития микробов. Поэтому обычной уборки в доме недостаточно. Кроме мытья окон и полов, дезинфицирующими средствами необходимо обработать двери, шторы, мебель и мягкие игрушки. Ведь именно на них в больших количествах скапливается пыль. Не нужно забывать и о предметах часто используемых в быту, к примеру, дезинфицировать дверные ручки, перила, ключи и тому подобное.

Также слегка влажной салфеткой с раствором спирта можно протереть компьютерную мышь, клавиатуру, пульт от телевизора, домашний и мобильный телефоны. А вот одеяла, подушки, ковры и матрасы нужно хорошо выбивать от пыли и микробов на улице во время морозной погоды.

Убиваем домашний грибок

Еще одна проблема, с которой многие сталкиваются зимой, — сырость. Когда в помещении холодно и влажно, возникает конденсат, из-за которого может образоваться грибок.

Важно тщательно и регулярно обрабатывать углы и стены не только в комнатах, но и на кухне, в ванной, а также раковины и унитаз. Специалисты и врачи также настойчиво советуют в период зимних холодов чистить сливы и трубы под раковинами. Это самые «уязвимые» места в доме, где чаще всего образуются бактерии и кишечные вирусы.

Как правильно проветрить комнату?

В любое время года в доме должен быть свежий воздух. Особенно это касается зимы, когда централизованное отопление пересушивает воздух в жилище. Тем более, при температуре выше 22 градусов вирусы ОРВИ и гриппа размножаются быстрее. Поэтому во время проветривания лучше открывать окна и двери настежь. Сквозное проветривание в период 10-20 минут полностью меняет воздух в помещении.

В зимний период, чтобы в доме стало свежо, и в то же время полностью не ушло тепло, достаточно 5-10 минут. Однако во время сквозного проветривания лучше не находиться в помещении.

Не стоит забывать и про вентиляционные решетки, они обычно находятся в ванной комнате или на кухне. Это также влажные и теплые места, где образуются опасные для здоровья грибки. Вентиляционные решетки рекомендуется обработать спиртом или уксусом.

Народные рецепты домашней гигиены

Избавит от спор грибка и продезинфицирует дом простой раствор из нескольких капель нашатырного спирта, разведенного в стакане воды.

Идеальную противоинфекционную уборку можно сделать с помощью одного стакана перекиси водорода на десять литров воды.

Не менее эффективные средства для дезинфекции —уксус и вода. Раствор поместить в бутылку с пульверизатором и регулярно опрыскивать тканевые поверхности в комнатах. Вместо уксуса можно использовать сок лимона.

Не вызовет аллергических реакций и уничтожит инфекцию и микробы обычная соль. Для этого нужно растворить пачку соли в трех литрах воды.

Туалет и ванную лучше продезинфицировать средствами, в состав которых входит хлорка. Она устраняет опасные бактерии ротавируса, гриппа и другой инфекции.

Для увлажнения и дезинфекции воздуха в доме можно использовать эфирные масла — эвкалиптовое, хвойное, лавандовое, лимонное, пихтовое или масло чайного дерева. Они отличаются приятным запахом, а также противогрибковым и антибактериальным действием.

Комнатные растения повысят иммунитет

Для поддержания здорового и комфортного микроклимата необходимо держать в помещении комнатные растения. Они содержат фитонциды — полезные вещества, которые защищают от простуды и гриппа. Отлично подойдут такие растения, как циперус, бегония и кофейное дерево, герань и азалия, фикус и цитрусовые вазоны.

Фото: uborka-v-dome

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!