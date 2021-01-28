Недавние пожары в харьковском доме престарелых и одесском хостеле унесли жизни и подорвали здоровье многих людей. Трагедия стала причиной не только государственного траура, но и массовых проверок всех подобных заведений в стране. Премьер-министр поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные инспекции противопожарной безопасности. Вместе с тем проверят и законность хозяйственной деятельности владельцев частных гостиниц и пансионатов.

Следователи требуют взять под стражу и хозяина одесского хостела Аrcadia Аpartment. Ему инкриминируют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, что стало причиной гибели людей. В отеле не было ни огнетушителей, ни пожарной сигнализации, ни планов эвакуации. Сотрудники работали неофициально, и инструктаж по пожарной безопасности не проводился. К тому же апартаменты были облицованы горючими материалами, что привело к быстрому неконтролируемому распространению огня.

Следствием установлена причина пожара – возгорание электрооборудования в одной из комнат. Кроме того, выяснилось, что владелец отеля с 2014 года сдавал постояльцам номера без разрешительных документов на данный вид хозяйственной деятельности. Если вину докажут, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

После пожара в Аrcadia Аpartment мэр Одессы Геннадий Труханов приказал проверить, кто именно вводил здание в эксплуатацию и договоры аренды. К тому же работники городских райадминистраций должны подготовить комплексную информацию о хостелах, частных гостиницах, всех тех, кто на постоянной основе сдает жилье людям. Проверить обязаны документы о строительстве, вводе в эксплуатацию, аренде, а также – соблюдение правил противопожарной безопасности.

По словам мэра, местное руководство закрыло глаза на случаи нелегальной сдачи жилья в аренду, а потому у общественности может сложиться впечатление, что городские власти «покрывают эти притоны».

В Одессе закрывают психбольницу, где пожар привел к гибели людей

19 января Одесский окружной административный суд постановил полностью остановить работу Одесского областного медицинского центра психического здоровья (бывшей психбольницы) на Воробьева, 9. В 2019 году во время пожара здесь погибли 7 человек. Досудебное расследование продолжается до сих пор – официально подозреваемых в этом деле пока нет. Причиной закрытия медучреждения стали нарушения норм пожарной безопасности, которые могут привести к новой трагедии.

Так, согласно акту проверки, помещения больницы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, лестницы и коридоры – не освещены, деревянные конструкции не обработаны противопожарными средствами, двери эвакуационных входов закрыты, а персонал не проходил противопожарный инструктаж.

Также ГСЧС адресовала судебный иск областному департаменту здоровья и облсовету. В ответ в областных структурах и самой больнице пояснили, что почти все нарушения устранены. А если больницу закрыть, пациенты не смогут вовремя получать специализированную медицинскую помощь.

Ранее мы публиковали: Пожар в одесском хостеле: владельцу здания объявили о подозрении