Новости Одессы и Одесской области

Эхо пожаров: в Украине начнутся массовые проверки гостиниц и пансионатов

Эхо пожаров: в Украине начнутся массовые проверки гостиниц и пансионатов

Недавние пожары в харьковском доме престарелых и одесском хостеле унесли жизни и подорвали здоровье многих людей. Трагедия стала причиной не только государственного траура, но и массовых проверок всех подобных заведений в стране. Премьер-министр поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные инспекции противопожарной безопасности. Вместе с тем проверят и законность хозяйственной деятельности владельцев частных гостиниц и пансионатов.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Следователи требуют взять под стражу и хозяина одесского хостела Аrcadia Аpartment. Ему инкриминируют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, что стало причиной гибели людей. В отеле не было ни огнетушителей, ни пожарной сигнализации, ни планов эвакуации. Сотрудники работали неофициально, и инструктаж по пожарной безопасности не проводился. К тому же апартаменты были облицованы горючими материалами, что привело к быстрому неконтролируемому распространению огня.

Следствием установлена причина пожара – возгорание электрооборудования в одной из комнат. Кроме того, выяснилось, что владелец отеля с 2014 года сдавал постояльцам номера без разрешительных документов на данный вид хозяйственной деятельности. Если вину докажут, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

После пожара в Аrcadia Аpartment мэр Одессы Геннадий Труханов приказал проверить, кто именно вводил здание в эксплуатацию и договоры аренды. К тому же работники городских райадминистраций должны подготовить комплексную информацию о хостелах, частных гостиницах, всех тех, кто на постоянной основе сдает жилье людям. Проверить обязаны документы о строительстве, вводе в эксплуатацию, аренде, а также – соблюдение правил противопожарной безопасности.

По словам мэра, местное руководство закрыло глаза на случаи нелегальной сдачи жилья в аренду, а потому у общественности может сложиться впечатление, что городские власти «покрывают эти притоны».

В Одессе закрывают психбольницу, где пожар привел к гибели людей

19 января Одесский окружной административный суд постановил полностью остановить работу Одесского областного медицинского центра психического здоровья (бывшей психбольницы) на Воробьева, 9. В 2019 году во время пожара здесь погибли 7 человек. Досудебное расследование продолжается до сих пор – официально подозреваемых в этом деле пока нет. Причиной закрытия медучреждения стали нарушения норм пожарной безопасности, которые могут привести к новой трагедии.

Так, согласно акту проверки, помещения больницы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, лестницы и коридоры – не освещены, деревянные конструкции не обработаны противопожарными средствами, двери эвакуационных входов закрыты, а персонал не проходил противопожарный инструктаж.

Также ГСЧС адресовала судебный иск областному департаменту здоровья и облсовету. В ответ в областных структурах и самой больнице пояснили, что почти все нарушения устранены. А если больницу закрыть, пациенты не смогут вовремя получать специализированную медицинскую помощь.

Ранее мы публиковали: Пожар в одесском хостеле: владельцу здания объявили о подозрении

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить