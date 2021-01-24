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Пожар в одесском хостеле: владельцу здания объявили о подозрении

Пожар в одесском хостеле: владельцу здания объявили о подозрении

Владельцу хостела на ул. Посмитной в Одессе, который горел 17 января, объявили о подозрении в совершении преступления. 

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Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Причиной пожара, как выяснила полиция, стало возгорание электрообрудования в одной из комнат отеля. Также установлено, что хозяин гостиницы предоставлял людям комнаты в аренду без разрешительной документации на такой вид деятельности. А мероприятия по пожарной безопасности в отеле игнорировали.

Сотрудники хостела работали неофициально. Пожарной сигнализации не было, поэтому постояльцев вовремя о пожаре не предупредили.

Напомним, 17 января в Одессе горел хостел Arcadia Apartments на улице Посмитного. В огне погибли два человека и еще 8 человек пострадали. Трое были госпитализированы.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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