В Одессе горел отель Arcadia Apartments: погиб человек (фото, видео)

Поздно вечером в воскресенье, 17 января, в Одессе горел отель Arcadia Apartments в Одессе на улице Посмитного.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области, пожар потушили около полуночи. В здании обнаружен один погибший. Еще два человека пострадали от огня.

Сам пожар охватил площадь в 2000 квадратных метров.

В ГУ Нацполиции в Одесской области сообщили, что личность погибшего не установлена. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности.

Напомним, 17 августа 2019 года в Одессе вспыхнул отель “Токио Стар”. Во время пожара погибло девять постояльцев, еще 18 пострадало.

Фото: ГСЧС, Нацполиция; видео: Нацполиция