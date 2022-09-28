Россия хочет с помощью мобилизованных захватить Одессу: насколько это реально?

В стране-агрессоре сейчас проходит частичная мобилизация. Там хотят призвать 300 тыс. человек и бросить их на захват Украины, в том числе Одессы. Стоит ли этого бояться, рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Информацию о том, что часть своих мобилизованных российское военное руководство думает направить на захват Одессы, опубликовало международной информационное агентство Bloomberg.

В издании сослались на приближенных к Кремлю людей, которые считают, что Россия сможет возобновить инициативу и продвинуться дальше в Украину, возможно, захватив ключевые города, включая Харьков и Одессу.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал военный эксперт Александр Коваленко. Он считает, что даже захват Харькова, хотя город и расположен вблизи границы с россией, рашистам не по зубам.

Максимум, что они могут добиться с пополнением из мобилизованных — временно вернуть контроль над частью Харьковской области к северу и северо-востоку от Харькова, но не глубже и не масштабнее. Оккупировать Харьковщину и тем более Харьков у российской армии шансов нет.

— Что же до Одессы, говорит Александр Коваленко, — то здесь всё предельно просто, как и было до того. Без оккупации Николаевской области, Одессу оккупантам не видать. Ведь сейчас к Одессе у них может быть только один путь – сухопутный. Про морской десант речи не идёт.

Поэтому, чтобы подойти к Одессе, российской армии сначала надо захватить Николаев. Для этого, по словам эксперта, надо минимум 30 БТГ (в одной БТГ примерно 600 человек).

Причем это должны быть полностью укомплектованные профессиональным и опытным личным составом подразделения, оснащённые и обеспеченные эффективной системой управления и обеспечения, при работающей как часы логистике.

Ничего из этого российское командование обеспечить не в состоянии, сколько бы чмобиков (частично мобилизованных), оно не согнало на правый берег Днепра в Херсонской области.

— Поэтому для Одессы, на сегодня, наибольшая угроза — это ракетные удары и БПЛА-камикадзе, — уверен Александр Коваленко.

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