Россия заявила об аннексии четырех регионов Украины

Сегодня, 30 сентября 2022 года, президент российской федерации владимир путин заявил о том, что Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области Украины – отныне часть россии.

Об этом российский диктатор заявил во время своего выступления в кремле.

Путин сказал, что подписал договор о так называемом «вступлении в состав России новых территорий». То есть Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

При этом он ссылался на проведенные в этих регионах «референдумы» — имитированное и сфальсифицированное россией волеизъявление жителей перечисленных областей.

Путин заявил, что вскоре федеральное собрание поддержит создание «четырех новых субъектов Российской Федерации».

По словам диктатора, жители этих четырех регионов автоматически становятся навсегда гражданнами россии.

путин захотел переговоров о мире

После объявления временно оккупированных украинских земель своими путин сказал, что хочет мирных переговоров и прекращения огня. И сразу заметил, что «выбор» народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждаться не будет и россия его «не предаст».

На красной площади москвы уже смонтировали сцену для митинга с надписью «Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье — россия».

Ранее абсолютное большинство стран мира заявили, что не признают результатов фальшивых российских «референдумов» и возможного включения захваченных регионов в состав россии.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на действия агрессоров соберет сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины, чтобы обсудить реакцию на аннексию россией Украинских территорий.

Перед этим украинское руководство заявляло, что если произойдет аннексия — никаких мирных переговоров не будет, пока все украинские территории не освободят от российских оккупантов.

Отметим, что продолжается успешное наступление Вооруженных сил Украины на территориях указанных областей и освобождаются все новые населенные пункты. Так, сегодня появилась информация об окружении крупной российской группировки возле города Лиман Донецкой области.