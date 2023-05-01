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«Украина победит!»: ротонда одесского Горсада стала особой концертной площадкой (фоторепортаж)

«Украина победит!»: ротонда одесского Горсада стала особой концертной площадкой (фоторепортаж)

Несмотря на дождь, людей у ротонды одесского Горсада становилось все больше и больше. Кто-то – с зонтиками, кто-то – без. Многие пришли с цветами. А сама ротонда стала местом «высадки творческого десанта»: концертный тур Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украины (Киев) добрался до Одессы.
К концерту в Ротонде присоединился и оркестр Национальной гвардии Украины из Одессы.

Репертуар концерта в ротонде одесского Горсада самый разнообразный: это и украинский фольклор, и песни Сечевых стрельцов, и те музыкальные произведения, которые были написаны уже в период полномасштабного вторжения. А еще – самые разнообразные музыкальные композиции.

Одесситы на концерте в Горсаду
Концерт в ротонде Горсада
В одесском Горсаду концерт
Воскресный концерт в одесском Горсаду
Концерт Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украины
В Горсаду играет оркестр

«Украина победит!» – так называется одна из исполненных песен, которая вызвала и бурные аплодисменты, и настоящую бурю восторга.

Одна из участниц концерта рассказывает: «Мы приехали подарить не только душевное тепло, но и зажечь огонь в сердцах, поделиться силой духа!».

Одесса, концерт в Горсаду
Концерт в Горсаду, 30 апреля 2023
В Горсаду звучат украинские песни
Одесситы в Горсаду
Концертная площадка в Горсаду
Одесса, Горсад, солдаты на концерте

Ансамбль Национальной гвардии Украины объехал уже много городов страны. Артисты дают концерты и для бойцов НГУ, постоянно несущих службу на боевых позициях, на импровизированных «сценах».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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