«Украина победит!»: ротонда одесского Горсада стала особой концертной площадкой (фоторепортаж)

Несмотря на дождь, людей у ротонды одесского Горсада становилось все больше и больше. Кто-то – с зонтиками, кто-то – без. Многие пришли с цветами. А сама ротонда стала местом «высадки творческого десанта»: концертный тур Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украины (Киев) добрался до Одессы. К концерту в Ротонде присоединился и оркестр Национальной гвардии Украины из Одессы.

Репертуар концерта в ротонде одесского Горсада самый разнообразный: это и украинский фольклор, и песни Сечевых стрельцов, и те музыкальные произведения, которые были написаны уже в период полномасштабного вторжения. А еще – самые разнообразные музыкальные композиции.

«Украина победит!» – так называется одна из исполненных песен, которая вызвала и бурные аплодисменты, и настоящую бурю восторга.

Одна из участниц концерта рассказывает: «Мы приехали подарить не только душевное тепло, но и зажечь огонь в сердцах, поделиться силой духа!».

Ансамбль Национальной гвардии Украины объехал уже много городов страны. Артисты дают концерты и для бойцов НГУ, постоянно несущих службу на боевых позициях, на импровизированных «сценах».

Фото автора