Избавляемся от стресса: снять напряжение в изоляции помогут письменные практики

В психологии существует множество способов для выхода из депрессии, решения проблем или избавления от тревоги. Один из таких способов – письменные практики, как это называют психологи. Это древняя методика, известная еще со времен изобретения письма, которую взяли на вооружение и современные ученые.

Понижаем уровень стресса

На первый взгляд, описание своих проблем может показаться напрасной тратой времени. Однако это не так. Письмо отлично помогает справиться с переживаниями, прожить обиду, осознать препятствия, которые мешают двигаться к цели или спокойно жить. Основной секрет этого метода состоит в том, что письменная речь более организованна, чем устная, а когда мы пишем, задействованы двигательные, зрительные и речевые части нашего мозга. Вспомните, ведь вы наверняка в детстве вели дневник или, в крайнем случае, записывали на бумаге плюсы и минусы при подготовке к важному делу.

В отечественной психологии на протяжении многих лет проводились исследования письменной речи, а за рубежом даже существует научный институт письменной терапии. В англоязычных странах также есть целое направление психологической помощи – дневниковая терапия. Как утверждают психологи, при письме мы остаемся наедине с собой, что понижает уровень стресса. А описание мыслей и чувств помогает преодолеть или, в крайнем случае, снизить уровень тревоги, на борьбу с которой организм тратит много сил.

Избавляемся от негатива

Как понятно из названия, эти практики предполагают письмо – обязательно ручкой и на бумаге. Пишем мы намного медленнее, чем говорим и думаем, а это дает возможность сосредоточиться и осмыслить все происходящее – от размолвки с близкими до самых серьезных неприятностей. Описывая чувства и ситуации, мы как бы вытаскиваем из подсознания травмирующие мысли, чтобы избавиться от них навсегда.

В момент каких-то переживаний справиться с мыслями бывает очень тяжело, кажется, что в голове полный хаос, тупик и решения нет. Когда же человек описывает свои проблемы, ему приходится их упорядочивать и формулировать. А сформулированная проблема – это уже задача, которую можно решить. Главное, чтобы она была вам понятна.

Кстати говоря, письменные практики – это еще и действенное средство избавления от легкой депрессии. Ведь недаром говорят, что депрессия – это нерассказанная история. И если вы доверите беспокоящую вас проблему бумаге, это снимет какую-то часть психологического напряжения.

Выбираем способ письма

Использовать письменные практики вы можете как угодно – не обязательно, чтобы они были регулярными или обладали литературными достоинствами, словно сочинение на конкурс. Описания могут быть отрывистыми и хаотичными, главное, чтобы мысли упорядочились, а впереди забрезжил выход из тупика. Это может быть анализ событий или сновидений, письмо Богу или обычная дневниковая запись.

Фото: ИнтАльт Жизнь

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