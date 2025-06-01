А где же вишня?

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Женщина приглядывается к лоткам с фруктами и овощами:

– Ассортимент – летний. А вот цены – совсем «жаркие». Ну как это – горошек по 150?!

Цены на Новом рынке: горошек по 150 грн

– Да вы еще подороже не видели. Вон там – по двести.

– Может, поискать подешевле? Кстати, вишню еще в продаже не видела.

– Во-первых, еще рановато. Во-вторых: когда увидите ценник рядом с этими вишнями – вам их сразу есть не захочется…

Так что там с ценами?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

Цены на овощи на Новом рынке

  • картофель – 35-40 грн;
  • картофель молодой – 80-100 грн;
  • редиска – 30-40 грн;
  • лук – 35-40 грн;
  • помидоры – 90-180 грн;
  • свекла – 35-40 грн;
  • кабачки – 70-90 грн;
  • огурцы – 60-90 грн;
  • сладкий перец – 120-170 грн;
  • баклажаны – 100-150 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морковь – 40-50 грн;
  • чеснок – 120-180 грн;
  • молодой горошек – 90-200 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-20 грн.

Зелень на Новом рынке

На одесском Новом рынке: ягоды и капуста

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

Цены на фрукты на Новом базаре

  • яблоки – 60-100 грн;
  • лимоны – 90-150 грн;
  • бананы – 70-100 грн;
  • гранаты – 100-150 грн;
  • виноград – 100-150 грн;
  • груши – 100-170 грн;
  • грейпфруты – 60-120 грн;
  • апельсины – 80-170 грн;
  • клубника – 80-200 грн;
  • абрикосы – 160-180 грн;
  • черешня – 160-180 грн.

Одесский Новый базар: сколько стоит клубника

Яблоки на Новом рынке в Одессе

На тему: Цены на одесском Привозе сегодня: откуда абрикосы?

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

На Новом рынке: цены на яйца

  • яйца (десяток) – 40-80 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 90-180 грн.

Цены на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Цены на мясо на Новом базаре в Одессе

Свинина

  • задняя часть – 200-240 грн;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 220 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Цены на рыбу

  • карп – 90-140 грн;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Новом базаре в апреле: «Почему ваша картошечка опьянела?»

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