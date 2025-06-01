А где же вишня?

Женщина приглядывается к лоткам с фруктами и овощами:

– Ассортимент – летний. А вот цены – совсем «жаркие». Ну как это – горошек по 150?!

– Да вы еще подороже не видели. Вон там – по двести.

– Может, поискать подешевле? Кстати, вишню еще в продаже не видела.

– Во-первых, еще рановато. Во-вторых: когда увидите ценник рядом с этими вишнями – вам их сразу есть не захочется…

Так что там с ценами?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 35-40 грн;

картофель молодой – 80-100 грн;

редиска – 30-40 грн;

лук – 35-40 грн;

помидоры – 90-180 грн;

свекла – 35-40 грн;

кабачки – 70-90 грн;

огурцы – 60-90 грн;

сладкий перец – 120-170 грн;

баклажаны – 100-150 грн;

капуста – 35-60 грн;

морковь – 40-50 грн;

чеснок – 120-180 грн;

молодой горошек – 90-200 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-20 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 60-100 грн;

лимоны – 90-150 грн;

бананы – 70-100 грн;

гранаты – 100-150 грн;

виноград – 100-150 грн;

груши – 100-170 грн;

грейпфруты – 60-120 грн;

апельсины – 80-170 грн;

клубника – 80-200 грн;

абрикосы – 160-180 грн;

черешня – 160-180 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-80 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 90-180 грн.

Цены на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-240 грн;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 220 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Цены на рыбу

карп – 90-140 грн;

толстолобик – 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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