А где же вишня?
Женщина приглядывается к лоткам с фруктами и овощами:
– Ассортимент – летний. А вот цены – совсем «жаркие». Ну как это – горошек по 150?!
– Да вы еще подороже не видели. Вон там – по двести.
– Может, поискать подешевле? Кстати, вишню еще в продаже не видела.
– Во-первых, еще рановато. Во-вторых: когда увидите ценник рядом с этими вишнями – вам их сразу есть не захочется…
Так что там с ценами?
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 35-40 грн;
- картофель молодой – 80-100 грн;
- редиска – 30-40 грн;
- лук – 35-40 грн;
- помидоры – 90-180 грн;
- свекла – 35-40 грн;
- кабачки – 70-90 грн;
- огурцы – 60-90 грн;
- сладкий перец – 120-170 грн;
- баклажаны – 100-150 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- морковь – 40-50 грн;
- чеснок – 120-180 грн;
- молодой горошек – 90-200 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-20 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 60-100 грн;
- лимоны – 90-150 грн;
- бананы – 70-100 грн;
- гранаты – 100-150 грн;
- виноград – 100-150 грн;
- груши – 100-170 грн;
- грейпфруты – 60-120 грн;
- апельсины – 80-170 грн;
- клубника – 80-200 грн;
- абрикосы – 160-180 грн;
- черешня – 160-180 грн.
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Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-80 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 90-180 грн.
Цены на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-240 грн;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 220 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).
Цены на рыбу
- карп – 90-140 грн;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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