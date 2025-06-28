Ключевые моменты:

  • Как выглядит сегодня жилой дом в Одессе после ночной атаки;
  • Удручающие последствия «прилета» и как идет ликвидация последствий.

На месте ночной атаки побывал фотокорреспондент «Одесской жизни». Как выглядит сейчас пострадавшая от российских дронов высотка и как проходит ликвидация последствий атаки, смотрите на наших фото.

Жильцы пострадавшего дома до сих пор в шоке от произошедшего:

Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, жилец
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, разговор
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, последствия

Коммунальщики ликвидируют последствия ночной дроновой атаки, работает оперативный штаб:

Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, работают коммунальщики
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, последствия
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, ликвидация последствий
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, оперативный штаб

А последствия удручающие: несколько квартир выгорели дотла:

Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, посдле прилета
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, после пожара
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, сгоревшие квартиры
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, пострадали квартиры
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, разбитые окна

Досталось и припаркованным возле дома авто и детской площадке:

Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, разбитые авто
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, авто
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, детская площадка
Последствия удара дронов по жилому дому в Одессе в ночь на 28 июня 2025, улица

В то же время, жизнь продолжается, и мы обязательно все переживем и выстоим!..

На месте дроновой атаки, Одесса, 28 июня 2025

По теме: Шахед уничтожил здание, но не дух: что делало Одесский инклюзивный центр по-настоящему особенным.

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