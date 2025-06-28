Ключевые моменты:

Как выглядит сегодня жилой дом в Одессе после ночной атаки;

Удручающие последствия «прилета» и как идет ликвидация последствий.

На месте ночной атаки побывал фотокорреспондент «Одесской жизни». Как выглядит сейчас пострадавшая от российских дронов высотка и как проходит ликвидация последствий атаки, смотрите на наших фото.

Жильцы пострадавшего дома до сих пор в шоке от произошедшего:

Коммунальщики ликвидируют последствия ночной дроновой атаки, работает оперативный штаб:

А последствия удручающие: несколько квартир выгорели дотла:

Досталось и припаркованным возле дома авто и детской площадке:

В то же время, жизнь продолжается, и мы обязательно все переживем и выстоим!..

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