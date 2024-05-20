Новости Одессы и Одесской области

На одесских фонарях красуются цветочные вазы (фоторепортаж)

На одесских фонарях красуются цветочные вазы (фоторепортаж)

В таких случаях обычно говорят: «Немного красоты вам в ленту!». Не так уж «немного», потому что подвесные вазы с цветами стали появляться на одесских улицах все чаще. И это далеко не все: их будет еще больше.

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что Одессу планируют украсить 100 подвесными вазами с цветами.

А мы прошлись по центру города и увидели, как это действительно красиво: нам же всем так не хватает таких приятных «изюминок», хотя погода в этом году еще в апреле пыталась поднять настроение цветущей красотой.

Цветы в Одессе
Озеленение по-одесски
Вазон с цветами в Одессе
Как украсили фонарь в Одессе

Можно сказать, что одесские фонари «под старину» расцвели. Их рассматривают, фотографируют или просто любуются. Можно увидеть, как на лицах расцветает улыбка. Для этого все это и делается, хотя «замысел» с подвесными вазами в городе – совсем не новый.

Весна в Одессе
Одесса, украшенный фонарь
Ваза с цветами в Одессе
Озеленение в Одессе

Вероятно, во время полномасштабной войны все воспринимается по-другому: мы словно впервые это увидели, полюбовались, а потом (увы, уже привычно) прислушались: что, опять воздушная тревога или показалось?..

Напомним, для появления этой красоты в теплицах коммунального предприятия «Горзелентрест» была заготовлена рассада таких цветов как пеларгония, традесканция, аспарагус и другие.

Любуемся!

Вазон с цветами в Одессе
Ваза с цветами у одесской мэрии
Одесса, озеленение, цветы в вазах
Ваза с цветами, центр Одессы
Цветы в вазоне, Одесса

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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