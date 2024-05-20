На одесских фонарях красуются цветочные вазы (фоторепортаж)

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что Одессу планируют украсить 100 подвесными вазами с цветами.

А мы прошлись по центру города и увидели, как это действительно красиво: нам же всем так не хватает таких приятных «изюминок», хотя погода в этом году еще в апреле пыталась поднять настроение цветущей красотой.

Можно сказать, что одесские фонари «под старину» расцвели. Их рассматривают, фотографируют или просто любуются. Можно увидеть, как на лицах расцветает улыбка. Для этого все это и делается, хотя «замысел» с подвесными вазами в городе – совсем не новый.

Вероятно, во время полномасштабной войны все воспринимается по-другому: мы словно впервые это увидели, полюбовались, а потом (увы, уже привычно) прислушались: что, опять воздушная тревога или показалось?..

Напомним, для появления этой красоты в теплицах коммунального предприятия «Горзелентрест» была заготовлена рассада таких цветов как пеларгония, традесканция, аспарагус и другие.

Любуемся!

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