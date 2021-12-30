Новости Одессы и Одесской области

Итоги-2021: самые знаковые события года в Украине и мире — обзор «Одесской жизни»

Итоги-2021: самые знаковые события года в Украине и мире — обзор «Одесской жизни»

Прощаясь с 2021 годом, «Одесская жизнь» предлагает вспомнить, что самого важного происходило в эти 12 месяцев.

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В уходящем году Украина боролась с ковидом, пыталась не допустить вторжения России и покоряла футбольные пьедесталы. Тем временем мир следил за уходом самой знаменитой женщины в политике, за событиями в США, Беларуси и Афганистане.

  ЯНВАРЬ

Мир: штурм Капитолия

Штурм Капитолия

В первые дни января в США сторонники Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса— чтобы помешать утвердить победу Джо Байдена на выборах. Погибли пять человек. Однако, 20 января 46-й президент США все же принял присягу все перед тем же зданием Капитолия.

Украина: «Стоп тарифный геноцид»

Стоп тарифный геноцид

Январь в Украине прошел под знаком протестов. Митинги «Стоп тарифный геноцид» началась на Майдане, а позже прошли в десятках украинских городов, в том числе и в Одессе. Участники требовали снизить тарифы на газ, его распределение, на электроэнергию и отопление.

 ФЕВРАЛЬ

Мир: срок для оппозиционера

2 февраля суд Москвы заменил российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный. Представители Евросоюза, США, культурных и деловых кругов заявили о политической расправе «путинского режима» над оппозиционером.

Украина: старт вакцинации

вакшинация

В феврале в Украине началась долгожданная массовая вакцинация от коронавируса вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Sinovac и Novavax. Сегодня прививки получили 13,3 миллиона граждан или 32% населения.

 МАРТ

Мир: затор в Суэцком канале

затор в Суэцком канале

400-метровый контейнеровоз «Эвер Гивен» сел на мель в Суэцком канале 23 марта и заблокировал артерию на шесть дней. К тому моменту, как контейнеровоз удалось освободить, по обе стороны канала скопились 422 торговых судна.

Украина: новые штрафы

новые штрафы

С 17 марта в Украине значительно выросли штрафы за нарушение ПДД, причем не только для водителей, но и для пешеходов и велосипедистов. Для автомобилистов минимальный штраф подрос до 510 гривен, для пешеходов — до 255 гривен, для велосипедистов — до 340 гривен.

 АПРЕЛЬ

Мир: королевская потеря

королевская потеря

9 апреля скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский, супругкоролевы Елизаветы II. Он не дожил два месяца до своего столетнего юбилея. У королевской четы четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

Украина: российская угроза

российская угроза

В начале апреля на нашей границе была выявлена максимальная с 2014 года концентрация российских войск — более 80 тысяч. Тогда Киев и страны Запада всерьез заговорили о возможности нового вторжения РФ.

 МАЙ

Мир: закрытое небо

Лидеры стран Евросоюза призвали авиаперевозчиков прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией, а также запретить белорусским самолетам полеты над Европой. Такое решение приняли из-за принуждения к посадке в Минске авиалайнера компании Ryanair и задержания оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.

Украина: за госизмену

за госизмену

11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций, в результате чего прекратили вещание в Украине телеканалы «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

 ИЮНЬ

Мир: Sea Breeze–2021

Sea Breeze-2021

В Чёрном море 28 июня стартовали международные учения Sea Breeze–2021, ставшие самыми масштабными за последние 20 лет. В ходе тренировок отрабатывали различные боевые сценарии: столкновение десантных кораблей, маневры на суше, водолазные, морские операции, противовоздушную оборону, поисково-спасательные операции.

Также мы подводили итоги 2021 года в Украине: что обещали и что выполнили власти в уходящем году.

Украина: исторический успех Сборной

сторический успех Сборной

В июне Сборная Украины по футболу просто ошеломила болельщиков. Команда под руководством Андрея Шевченко впервые в истории вышла в плей-офф Чемпионата Европы. Правда, там украинская Сборная и завершила свои выступления, проиграв сборной Англии со счетом 0:4.

 ИЮЛЬ

Мир: Олимпиада в Токио

Олимпиада в Токио

23 июля начались XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Украинские спортсмены завоевали 19 олимпийских медалей — одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В медальном зачете Украина заняла 16 место среди 206 стран-участниц.

Украина: предъяви документ

предъяви документ

С 2 июля Украина начала внедрять COVID-сертификаты. В электронном виде внутреннее и международное свидетельство о вакцинации стало доступно в приложении «Дия», а у семейного врача можно получить бумажный сертификат.

 АВГУСТ

Мир: обострение в Афганистане

обострение в Афганистане

В августе США официально завершили 20-летнюю миссию в Афганистане. Боевики движения «Талибан» тут же начали захват страны. Никто в мире не ожидал, что Афганистан падет так быстро. Армия просто сдалась, президент Ашраф Гани скрылся, а права и свободы населения, особенно женщин, откатились на 20 лет назад.

Украина: 30 лет независимости

30 лет независимости

24 августа Украина отмечала 30-летие своей независимости. В этот день парады прошли в Киеве — на Крещатике и на Днепре, и в Одессе — морской. В параде в столице приняли участие порядка пяти тысяч военнослужащих, около 400 единиц военной техники и воздушная колонна. Всего в рамках празднования прошло более 150 мероприятий по всей стране.

 СЕНТЯБРЬ

Мир: вулкан проснулся

19 сентября на испанском острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Потоки лавы направились к деревням. В результате извержения было уничтожено более 1000 строений и эвакуировано 6000 человек. Затих вулкан только в середине декабря.

Украина: льготы для привитых

льготы для привитых

В сентябре Минздрав Украины разработал систему привилегий для граждан, получивших вакцину от COVID-19: они получили право по-прежнему ходить в театры, музеи, кинотеатры, кафе и рестораны — но при наличии COVID-сертификата. А учебные заведения, где вакцинировалось более 80% коллектива, смогли избежать удаленки.

 ОКТЯБРЬ

Мир: выстрел на съемочной площадке

выстрел на съемочной площадке

В октябре актер Алек Болдуин в ходе съемок вестерна «Ржавчина» случайно убил оператора — украинку Галину Хатчинс, и ранил режиссера Джоэля Соузу. В ходе следствия выяснилось, что актеру дали револьвер, заряженный боевым патроном. Обвинений пока никому не предъявлено.

Украина: политический скандал

политический скандал Разумков

Верховная рада 7 октября «сняла» Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. За это проголосовали 284 нардепа, в основном из фракции «Слуга народа». Это стало результатом многомесячного конфликта с Банковой и «слугами». На следующий день главой парламента избрали Руслана Стефанчука.

 НОЯБРЬ

Мир: миграционный кризис на границе Беларуси

миграционный кризис на границе Беларуси

В ноябре Беларусь начала давить на Европу с помощью мигрантов с Ближнего Востока, целенаправленно свозя их к польской границе. После неоднократных попыток мигрантов прорваться в Европу, Польша и Литва закрыли границы и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Украина: снова тревога

В начале ноября ситуация на украинско-российской границе снова обеспокоила западных союзников. Их спецслужбы предположили «высокую вероятность дестабилизации» со стороны России уже этой зимой, после того как страна-агрессор собрала на наших рубежах более 90 тысяч военных.

 ДЕКАБРЬ

Мир: «Прощай, Ангела»

Прощай, Ангела

2 декабря Ангелу Меркель, которая руководила Германией последние 16 лет, торжественно провели с поста канцлера ФРГ. Церемония включала в себя символическую локацию, любимый панк-рок хит времен юности Меркель и высшие военные почести, предусмотренные законами страны для гражданского лица.

Украина: возвращение авоськи

возвращение авоськи

С 10 декабря в Украине запрещено бесплатно раздавать клиентам торговых точек любые пластиковые кульки. В супермаркетах пакеты, в которые мы еще вчера спокойно укладывали овощи фрукты и даже молочку, теперь стоят минимум 10 копеек, а их бесплатное распространение наказывается штрафами до 34 тысяч гривен.

Фото: из открытых источников

Ранее мы подводили итоги 2021 года в Одессе: что обещали и что выполнили власти в уходящем году.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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