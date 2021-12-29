Итоги-2021 в Украине: что обещала власть и что выполнили – заоблачные тарифы и «Вовина тысяча»

Поговорка «Обещать — не значит жениться» популярна не только у местных властей. Увы, правительство и даже гарант Конституции тоже далеко не всегда выполняют свои обязательства.

«Тарифный геноцид»

Пообещал, к примеру, президент снизить тарифы — да так, чтобы украинцы старше 70 лет вообще за коммуналку не платили. И в конце прошлого года заявил, что власти якобы готовят программу, которая позволит уменьшить тарифы на тепло.

Вместе с тем Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение цены на тепло увеличить. И в январе для 23 ТЭЦ по всей стране тариф вырос на 5,5-30% — в зависимости от области. Сверх того, гигакалории подорожали везде.

Отменили и льготный тариф на электричество. Подорожала поставка газа. А в целом тарифы за 2021 год выросли на 50-80%.

Рост благосостояния

Традиционное новогоднее обещание — рост благосостояния населения. А как же — и минималку в 2021 году повысили, и пенсии — правда, не так, чтоб ощутимо, и не всем. Вместе с тем в очередной раз в стране взлетели цены на продукты, да и вообще — на все товары и услуги.

Ранее мы подводили итоги 2021 года в Одессе: что обещали и что выполнили власти в уходящем году.

«Большое строительство»

Разрекламированный национальный проект «Большое строительство» в этом году план по ремонту дорог даже перевыполнил. Вместо 4500 километров магистралей государственного значения удалось восстановить все 5000.

Однако некоторые утверждают, что вместо того, чтобы «закапывать деньги в асфальт», их надо было бросить на борьбу с ковидом. К тому же, поговаривают злопыхатели, строительство дорог становится идеальным способом для разворовывания огромных бюджетных средств. И, конечно же, в выгоде остаются те, кто допущен к проекту. Кстати, в рейтинге крупнейших подрядчиков «Большого строительства» третье место занимает компания RDS («Ростдорстрой»), которую относят к сфере влияния мэра Труханова.

Медицинская реформа

В обещание, что деньги «пойдут за пациентом», в 2021-м перестали верить и больные, и сами врачи. Нет качественных лекарств, доступных цен на медикаменты, нормальных условий в больницах, достойных зарплат медикам. Хотя доплаты медработникам ковидных больниц пообещали, но получали их далеко не все. А нередко деньги приходилось «выбивать» с помощью протестных акций.

Сегодня, согласно социологическим данным, 64% украинцев не удовлетворены медицинской реформой в стране. А 41% самой большой проблемой считает рост цен на необходимые лекарства. К тому же ситуацию до предела обострила пандемия коронавируса, продемонстрировавшая слабость медицинской системы Украины.

«Вовина тысяча»

А вот обещанные 1000 гривен за вакцинацию ряд граждан таки получили. Правда, доступны они пока что только в мобильном приложении «Дiя». Гражданам, у которых нет возможности подать заявку на «прививочный бонус», обещают оформить выплаты уже в следующем году.

Заплатить «Вовиной тысячей» можно за путешествия, билеты на культурные мероприятия, книги, абонемент в спортзал. Хотя даже молодые и «продвинутые» предпочли бы купить на эти деньги продукты к Новому году. А людям старше 60 лет позволено потратить президентскую тысячу на лекарства. Пока не сказали как.

Ранее мы рассказывали о том, как встретить Новый год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру в 2022 году.