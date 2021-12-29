Итоги 2021 года в Одессе: что нам обещали власти и что из обещанного выполнили?

Что из обещанного властями на 2021 год было-таки выполнено в Одессе и Украине, а что нет, выясняла «Одесская жизнь».

Раздавать новогодние обещания легко и приятно. И власти часто делают это с апломбом добрых чародеев, решивших облагодетельствовать народ. Но мановением волшебной палочки проблем не решишь. Для этого и финансовые вложения необходимы, и выверенные проекты, и элементарная порядочность.

Когда ждать «Север — Юг»?

О необходимости запуска трамвайного маршрута, свяжущего поселки Котовского и Таирова, говорят не один десяток лет.И даже от слов перешли к делу: были реконструированы рельсы на Тираспольской площади, улицах Преображенской и Софиевской, спуске Маринеско и под Пересыпским мостом.

Горсовет торжественно обещал запустить самый длинный в Одессе беспересадочный маршрут в конце 2021 года. Но ремонт путей в районе Привоза еще не закончен, и оказалось, что нужна еще реконструкция трамвайной линии от Пересыпского моста до улицы Паустовского.

Да и многосекционных трамваев пока нет. Закупить их в уходящем году не получилось. Причина — отмена тендера в декабре 2020 года. Но в июне торги на приобретение 12 трамваев вместимостью не менее 250 пассажиров каждый все-таки состоялись. Сейчас тендерный комитет готовит отчет для дальнейшего утверждения Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), предоставляющим кредит на финансирование закупки. Стало быть, трамваи закупят в лучшем случае в 2022-м.

Так что дата запуска маршрута «Север — Юг» снова теряется в туманном будущем.

Реконструкция Новощепного ряда

Одесская «стройка века», закончить которую в мэрии обещали до июля 2021 года — начала курортного сезона, — все никак не завершится. К тому же, согласно откорректированной проектно-сметной документации, подорожала она почти на 30 миллионов гривен. В результате возле Привоза могут появиться — как на Черняховского — LED-светофоры со светящимися опорами и сигнальная брусчатка.

А вот возобновление движения трамваев по Новощепному ряду обещали в декабре. Полностью же все работы по реконструкции обещают закончить до конца 2022 года.

Электробусы

Обещали власти запустить в 2021 году электротранспорт на улице Балковской, откуда более 10 лет назад убрали трамваи. И действительно, осенью стартовал первый электробусный маршрут, соединивший район Молдаванки и Дальних Мельниц с центром. Сейчас там работают четыре машины собственной сборки КП «Одесгорэлектротранс».

Обещали власти пустить электротранспорт и на поселке Котовского. Но для этого пока не хватает ни подвижного состава, ни станций для зарядки. В следующем году депутаты обещают купить электробусы: шесть — за счет горбюджета, и еще 30 — по всеукраинской программе. Может, и станцию подзарядки к тому времени построят.

Также мы подводили итоги 2021 года в Украине: что обещали и что выполнили власти в уходящем году.

Электронный билет

Электронный билет, о необходимости которого в Одессе говорили лет пять, в уходящем году наконец-то появился. В городском электротранспорте теперь можно расплатиться за проезд с помощью приложения Transpod и QR-кода в приложении «Приват24». Транспортники считают, что популярность безналичной оплаты будет расти — ведь она экономит и время, и деньги. Если у кондуктора билет покупают за восемь гривен, то по безналу — за семь. Появились в Одессе и электронные проездные.

Мост через Сухой лиман

Многострадальный мост через Сухой лиман, который не могут построить уже пять лет, к концу 2021 года все же обещали сдать в эксплуатацию.

Изначально строительство путепровода планировал горсовет Черноморска к 2018 году. Но проект время от времени приходилось корректировать. Изменения же требовали все новых и новых миллионных вложений. В конце концов так и не завершенный «золотой» мост был передан на баланс «Облавтодора». И тут-то выяснилось, что возводить путепровод по первоначальному проекту нельзя — он попросту может рухнуть.

Пришлось «Облавтодору» объявлять тендер на очередное исправление проекта, по которому провести корректировку подрядчик должен будет до 31 октября 2022 года. Так что мост в очередной раз взлетит в цене, а срок введения в эксплуатацию опять потеряется в дымке неизвестности.

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