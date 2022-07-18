Интервью с первой леди и корабли-призраки в Черном море: о чем писали мировые СМИ 17 июля

Как освещали войну в Украине ведущие мировые издания 17 июля 2022 года? Об этом очередной дайджест «Одесской жизни».

Великобритания. The Sunday Telegraph. «Почему я приняла к себе украинского беженца».

Кандидат на пост премьера, младший министр торговой политики Пенни Мордаунт рассказывает, что желание принять украинского беженца в своем доме – это «непоколебимое и непреклонное обязательство, потому что это не только политическое, но и личное».

Кроме того, она сообщает, какова будет ее политика в случае избрания ее британским премьером. В частности, поддержка Украины будет продолжаться.

«Поддерживать Украину – это правильно. Президент Зеленский и его люди борются за защиту своего государства, страны с такими же демократическими ценностями, как наша. Я встретилась с отважными коллегами из украинского парламента, ставшим ключевым фактором для углубления наших связей с Украиной и формирования нашего ответа на вторжение России… Вторжение в Украину научило нас, что война между государствами не осталась в прошлом. Но в этом столетии также будет битва за ценности между открытыми обществами, такими как Британия, и авторитарными режимами, такими как россия. С этой целью мы удвоим наше сотрудничество с США и ЕС, а также с другими ключевыми партнерами, чтобы координировать военную поддержку, в то же время поощряя наших европейских союзников делать больше… Борьба украинского народа против его захватчиков – это наша борьба. Это часть более широкого столкновения ценностей и идеалов, и мы должны сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию. Президент Зеленский, мы сейчас с вами. И мы вас не подведем»,

– уверяет г-жа Мордаунт.

Великобритания. The Independent. «Я знаю грандиозный план Путина и почему он обречен на провал».

Путин не ожидал, что Украина будет так яростно сопротивляться, отмечает издание. Он одержим идеей восстановления советской империи, и в его политическом поведении прослеживаются черты традиционных тоталитарных диктаторов разных времен, ностальгирующих по утраченным землям.

«Можно сказать, что нынешний президент россии хочет войти в историю как реставратор россии, переосмысливший Российскую империю и СССР. С распадом Советского Союза Украина стала самой большой жертвой для путина в отрыве от СССР…Именно Украина, по мнению Путина, должна была быть объединена с россией прежде всего, и именно на этой основе должно было возродиться величие россии. Именно из-за этой имперской идеи и началась война»,

– говорится в тексте публикации.

Тем не менее, как пишет издание, нынешняя политика путина, его война против Украины, обречена на поражение, ведь за 8 лет с начала первого российского вторжения и аннексии Крыма Украина очень сильно изменилась…

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, считает свою страну единственным союзником россии, и эту позицию он очень боится потерять. Лукашенко видит, что Путин проигрывает войну, но уже никогда не сможет вернуться к прежней модели отношений с Западом. Именно поэтому путин будет продолжать поддерживать режим Лукашенко в послевоенный период.

Но дни Путина сочтены, и неизвестно, наступит ли когда-нибудь послевоенный период для российского президента.

Испания. El País. «Россия хочет истребить нас как народ».

Испанская общественно-политическая газета публикует интервью с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Статья: «Европа готовится к энергетической пропасти».

Экономия газа в Европе становится необходимой в условиях, когда путин может решиться полностью перекрыть вентиль. Так, Германия и Италия уже приняли нужные меры. К подобным мерам призывают и Испанию.

«Европа находится в очень опасной ситуации: сможет ли она пережить следующую зиму без закрытия промышленности и отключений электроэнергии, зависит от непрерывности газовых потоков из России»,

– говорит Катя Ефимова из Института энергетических исследований Оксфордского университета.

Как утверждают аналитики, «Европа находится в очень опасной ситуации» и призывают к «стратегии интенсивной экономии и эффективности».

Статья: «Русские корабли-призраки с украденным в Украине зерном».

Российские и сирийские корабли отключают навигационные системы, чтобы не заметить во время незаконной загрузки зерна с оккупированных территорий.

Почему корабли под флагами росии начали «испаряться» в водах Керченского пролива?

Когда корабли пересекают воды Черного моря в направлении Крымского полуострова, экипажи выключают транспондер, телекоммуникационное устройство, постоянно передающее свою позицию в систему автоматической идентификации (AIS) и использование которого обязательно согласно правилам Морской организации. Не излучая сигналов, эти грузовые корабли исчезают на несколько дней или даже больше недели из систем позиционирования, а затем снова появляются в ближайших местах, но направляются на юг, к турецкому побережью или проливу Босфор.

EL PAÍS изучила навигационные данные более 20-ти судов за последние три месяца, предоставленные компанией MarineTraffic, спутниковые изображения от компании Planet и фотографии, сделанные активистами и наблюдателями в разных портах, и смогла идентифицировать по крайней мере 16 судов, вовлеченных в эту незаконную торговлю через маршрут от Черного моря к сердцу Ближнего Востока. По этой схеме, к которой непосредственно причастно российское государство, по данным киевского правительства, вывезло из страны более 500 тыс. тонн зерна, пишет испанская газета.

«До войны была некая активность, но в последние два месяца кто-то сверху начал это организовывать. Мы являемся свидетелями системного хищения, в промышленных масштабах, сырьевых ресурсов Украины. Тысячи поездок на грузовиках, поездах, груженых зерном, кораблях…»,

– объясняет Йорук Исик, директор стамбульской консалтинговой фирмы Bosphorus Observer и эксперт по слежке за судами.

США. Arkansas Democrat gazette. «Россия восстанавливает масштабную атаку».

Подпись под фото: «Соседи ищут документы для раненого друга в субботу под завалами жилого дома в Чугуеве, Украина, вблизи российской границы. В результате предрассветного удара погибли, по меньшей мере, трое мирных жителей и еще трое получили ранения».

США. Los Angeles Times. «Украина ведет свою войну – с иконами русской культуры». Например, весьма противоречивые чувства вызывает композитор Петр Чайковский.

Композитор-романтик XIX века, получивший мировую известность благодаря «Лебединому озеру» и «Щелкунчику», является одним из десятков российских культурных, политических и исторических деятелей, чья жизнь и творчество увековечены в географических названиях и скульптурах в городах. и городов Украины. Улицы и станции метро носят имена Толстого и Чехова; памятники русской императрице Екатерине II усеяли широкие городские площади и зеленые общественные парки.

Но спустя почти пять месяцев после начала полномасштабного вторжения россии, в результате которого целые города были изуродованы бомбардировками, убиты и искалечены тысячи мирных жителей, такие повседневные напоминания стали для многих украинцев невыносимым оскорблением, отмечает издание.

«Сейчас российская культура токсична»,

– цитирует газета украинского академика и писателя, директора литературного музея во Львове Богдана Тихолоза.

Подпись под фото: «Памятник советской эпохи, дружбы между украинцами и россиянами, во время его сноса в Киеве 26 апреля, спустя два месяца после российского вторжения».

США. Boston Globe. «На западе Украины признаки потери менее заметны, но…».

Корреспондент The Boston Globe провел восемь дней на Западной Украине, общаясь с людьми о том, как они переживают войну и чего ожидают в будущем.

Что еще писали западные СМИ о войне в Украине: