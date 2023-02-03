Хроника боев за Угледар: наступление отбито, у русских большие потери, — военный аналитик

Военный аналитик Том Купер на 2 февраля 2023 года проанализировал развитие событий в районе Угледара. Анализ далек от завершения, но может дать некоторые полезные подсказки.

Угледар — небольшой, но густонаселенный «городок» с множеством высоких зданий размером примерно 1000 на 1000 метров, расположенных на площади, ровной, как кухонный стол.

Это почти как в одном из типичных (пусть и совершенно глупых) голливудских фильмов с большой высокой крепостью посреди пустой плоской пустыни, окруженной полями.

К юго-востоку от города находится «дачный участок», а к северо-востоку — угольная шахта «Южнодонбасская», благодаря которой и появился Угледар.

Чем важен Угледар для ВСРФ

Угледар важен тем, что вместе с этой шахтой он был превращен в «укрепление» ВСУ, и это всего в нескольких километрах к северу от единственной железнодорожной ветки, соединяющей Донецк с Крымом.

Действительно, некоторые участки этой железной дороги к востоку от города находятся менее чем в 1000 метрах от украинских позиций, что, в свою очередь, означает, что они небезопасны для русских. Я уверен, что даже Путин знает о важности оттеснения украинцев от этой железной дороги…

Попытка захватить Угледар через Павловку

Неудивительно, что с сентября 2022 года 58-я САА ВСРФ растратила две полные бригады, пытаясь добраться до Угледара через село Павловка, расположенное к юго-западу от него.

При этом Павловка была полностью разрушена, и даже украинцы отказались от попыток полностью ее контролировать: задача заключалась в том, чтобы не дать русским использовать ее как плацдарм для наступления на Угледар. В конце концов украинцы ушли из села, по частям, в декабре.

В течение того же месяца и первой половины января 58-я САА была занята восстановлением потрепанных частей и получением подкреплений, прежде чем предпринять новую попытку наступления.

Наступление на Угледар 24 января

Для своего нового наступления армия сосредоточила 40-ю и 155-ю бригады морской пехоты (первоначальный контрактный состав последней был уничтожен в Павловке еще в октябре), 136-ю мотострелковую бригаду, 123-й стрелковый полк (ДНР), Восток и Батальоны «Каскад» (оба были усилены до полкового уровня), как минимум полк спецназа и несколько второстепенных подразделений ГРУ.

Имейте в виду следующее: после мобилизации в конце сентября ВСРФ прекратили работу в своих знаменитых БТГ. Таким образом, 58-я САА действительно развернула для этого наступления эквивалент примерно четырех полных маневренных бригад плюс две артиллерийские бригады. Скажу так, это всего около 20 000 военнослужащих, 90 ОБТ, возможно, в два раза больше БМП и около 100 артиллерийских орудий.

24 января 2023 года русские начали наступление, попытавшись уничтожить передовые украинские позиции, очевидно, между Павловкой и Никольским и на восточной стороне Угледара, с помощью РСЗО ТОС-1.

Хотя на видео это выглядит как «ад» (и, безусловно, «сопоставимо с адом» для тех, кто находился в пределах области удара), но я не уверен, что это вообще было эффективно: просто нет сообщений, указывающих на большое количество жертв у украинской 72-й механизированной бригады, которая составляет основу обороны Угледара.

Теперь некоторые говорят, что за ударами ТОС-1 последовали — «принудительные» — массированные артиллерийские обстрелы Угледара с целью ослабить оборону. Другие говорят, что артиллерийских обстрелов не было, потому что русские пытались застать украинцев врасплох.

Атака на Угледар через Павловку

Затем русские атаковали через Павловку с ее северной окраины прямо на южный Угледар. Некоторые говорят, что они действительно пытались обойти западную часть города с целью окружить его.

Возможно и то, что как я предполагаю, им не понравилась идея марша 1000 метров по открытому пространству с полным украинским гарнизоном на глубоком фланге. С другой стороны… хотя…, судя по интеллектуальным качествам офицеров ВСРФ: никогда не знаешь, что там могло быть.

Достоверно то, что одновременно с этой атакой на юго-западе, российская морская пехота продвинулась из Микильского вокруг дачного участка с южной стороны, прежде чем повернуть на север, потому что первые два дня этого наступления российские социальные сети были переполнены сообщениями о перестрелках с «украинцами, оказавшимися в тылу русских».

Активность вражеской авиации на угледарском направлении

До 25 января появлялись сообщения, свидетельствующие об активности ВКСРФ в этом районе: Су-25 и ударные вертолеты, должно быть, совершили несколько десятков вылетов, непрерывно обстреливая украинские позиции неуправляемыми ракетами.

Именно под прикрытием авиаударов и огня русской артиллерии морская пехота продвинулась через «дачный район» на север, очевидно, стремясь обойти Угледар и окружить его с востока (в этом мог быть, для них, смысл — продвигаться от Павловки на север и таким образом пытаться окружить Угледар с запада, но, опять же: извините, нет четкого подтверждения в этом отношении).

Силы обороны Украины были готовы

Однажды 26 января, возможно, после очередного залпа ТОС-1 в ночь на 27 января, русские, как сообщается, добирались до заправочной станции на северной окраине дачного участка, примерно в 400 метрах от Угледара. Не знаю, было ли это по плану, или кто-то ошибся, но в этот момент они повернули на северо-запад и атаковали юго-восточную сторону Угледара.

Это была очень плохая идея. Они продвигались по относительно узкому маршруту, все время в поле зрения украинских наблюдателей, размещенных на крышах высоких зданий в Угледаре, а перед ними около 500 метров пустой местности на восточной окраине города.

Более того, к 27 января украинцы были готовы, и поэтому наступающие русские попали под очень точный и систематически развернутый огонь украинской артиллерии. Эти удары остановили морскую пехоту русских.

Когда пехота была остановлена, остановились и сопровождающие ее ОБТ Т-80 и БМП-2 — а потом они стали массово гибнуть.

При этом украинская артиллерия не только наносила большие потери наступающим частям, но и ударяла им в тыл, перекрывая как пути снабжения, так и возможные пути отхода. Наконец, 28 января 1-й танковый и 72-й механизированный контратаковали дачный район с северо-востока и уничтожили или захватили тех деморализованных русских, которые еще оставались поблизости.

Атака на Угледар россиянами 30 января

Разумеется, русские ввели подкрепление и перегруппировали свои потрепанные и деморализованные части и 30 января вернулись к атаке с южной части дачного района в северном направлении. Кроме того, они начали атаковать гарнизоны 68-го егерского полка в селах Золотая Нива и Пречистовка, западнее Угледара. Однако ничего из этого не произвело сильного впечатления на ВСУ. Последние заявили о сбитии в этом бою 5–6 вертолетов Ка-52 с 24 по 28 января.

Атака на Угледар русскими 31 января

31 января русские снова атаковали Угледар напрямую, на этот раз действуя меньшими группами. Этого было слишком мало для взятия Угледара и закончилось потерей еще одной группы Т-80 и БМП-2. Остатки морской пехоты 40-й и 155-й бригад возвратились в район Никольского.

В целом: это была не «мелкая атака», не «зондирование позиций» и не «отвлечение противника от целей», а крупная атака почти всеми силами, которые 58-я САА ВСРФ смогла собрать воедино. Денис Пушилин может быть коррумпированным и некомпетентным политиком, но он четко сказал: «Освобождение этого города решает многие проблемы».

На что рассчитывали русские

Похоже, русские рассчитывали захватить два батальона 72-го полка, дислоцированные в Угледаре, в начале своей атаки (город и окрестности слишком малы, чтобы втиснуть в него больше войск), а затем намеревались продвинуться дальше на север, возможно, для выхода на южный фланг сил ВСУ, дислоцированных по старой линии разграничения в Донбассе.

План не сработал благодаря быстрой реакции остальной части 72-й, но также и особенно хорошо спланированному огню 55-й артиллерийской и хорошей поддержке первоклассной 1-й танковой бригады.

Потери ВСРФ на этом направлении

Это превратило эту российскую операцию в фиаско: по неподтвержденным данным, 155-я бригада морской пехоты потеряла 200–230 человек убитыми за первые три дня этой операции.

Есть еще один слух, циркулирующий в социальных сетях, что все задействованные российские подразделения потеряли до 20 000 человек (убитыми, WIA, МВД) за последнюю неделю, что побудило войска двух задействованных подразделений категорически отказаться от атаки, увидев, что происходит впереди них.

Насколько я знаю, ничего из этого не подтверждено, но факт остается фактом: Угледар прочно находится в украинских руках.

Я думаю, пока 58-я САА не найдет способ взять (сильно укрепленную) шахту «Южнодонбасская», она не сможет сделать успешным любое наступление в районе Угледара.

И конечно… британское министерство обороны заявило, что русские готовят еще одну «концентрированную атаку» в районе Угледара.

Редакторский перевод: Сергей Чернявский

Первоисточник: https://medium.com/@x_TomCooper_x

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