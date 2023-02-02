Россия может готовить новую массированную ракетную атаку

К возможному массированному удару указывают маневры противника в Черном море. Об этом рассказала представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Сейчас корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент это 10 единиц, среди которых остался только один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее всего, об определенной подготовке», — рассказала Гуменюк.

Гуменюк отметила, что РФ уже не впервые применяют такую тактику действий.

«Они определенное время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам относительно массированного ракетного удара», — говорит Гуменюк.

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