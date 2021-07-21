Сайт поиска работы Jooble опубликовал 20 июля результаты исследования на тему четырехдневной рабочей недели. Почти 71% украинских работодателей готовы попробовать перейти на такой формат.
Давайте разберемся, о чем идет речь и зачем вообще проводят такие исследования.
В чем проблема? Что не так с обычной пятидневкой?
С пятидневкой все в порядке. Она прописана в украинском Трудовом кодексе и ее не собираются отменять. Просто все больше европейских стран и отдельных компаний экспериментируют с новым форматом. Ученые полагают, что людям не хватает счастья. На всемирном экономическом форуме в Давосе специалисты обсуждали связь ВВП и уровень счастья населения. Пришли к выводу, что ВВП растет, а счастья не прибавляется.
И как 4-дневная рабочая неделя сделает людей счастливее?
Люди, которые работают как «белка в колесе», не особенно эффективны. Большая часть опрошенных на сайте Jooble работодателей (72%) считает, что переход на четырехдневку поможет сотрудникам в решении личных вопросов. Когда у человека есть время на себя и свою семью, то это повышает лояльность к компании. Кроме того, если речь идет о работе в офисе, то можно сэкономить электроэнергию, расходные материалы. Само собой, придется пересмотреть некоторые рабочие процессы. Например, сократить время совещаний.
Звучит красиво, но ведь и зарплата тоже будет меньше?
Почти 88% процентов опрошенных работодателей готовы оставить зарплату на прежнем уровне. Для бизнеса главное, чтобы клиент получил продукт или услугу вовремя. А пять дней в неделю работают сотрудники или четыре, уже другой вопрос. Например в Испании правительство предлагает финансовую помощь компаниям, которые добровольно переведут персонал на 32-часовую рабочую неделю с сохранением прежней зарплаты. Хотят увеличить производительность труда, но чтобы бизнес не страдал не первых порах.
А кроме Испании еще какие примеры?
В Исландии эксперимент по переходу на четырехдневку закончился в этом году. Он стартовал шесть лет назад под давлением общественных организаций. Результат эксперимента признали ошеломляюще успешным. Правительство Японии решило продвигать идею четырехдневки для IT-компаний. Что касается США и Китая, то в этих странах не спешат работать меньше. Там люди вкалывают по 12-14 часов в сутки. Карьера для молодых американцев и китайцев пока превыше всего.
Мы уже рассказывали, что делать если работодатель не отпускает сотрудников на самоизоляцию при обнаружении COVID-19.
Фото: Freepik