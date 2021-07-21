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Хотят ли украинские работодатели перейти на четырехдневную рабочую неделю?

Хотят ли украинские работодатели перейти на четырехдневную рабочую неделю?

Сайт поиска работы Jooble опубликовал 20 июля результаты исследования на тему четырехдневной рабочей недели. Почти 71% украинских работодателей готовы попробовать перейти на такой формат.

Давайте разберемся, о чем идет речь и зачем вообще проводят такие исследования.

В чем проблема? Что не так с обычной пятидневкой?

С пятидневкой все в порядке. Она прописана в украинском Трудовом кодексе и ее не собираются отменять. Просто все больше европейских стран и отдельных компаний экспериментируют с новым форматом. Ученые полагают, что людям не хватает счастья. На всемирном экономическом форуме в Давосе специалисты обсуждали связь ВВП и уровень счастья населения. Пришли к выводу, что ВВП растет, а счастья не прибавляется.

И как 4-дневная рабочая неделя сделает людей счастливее?

Люди, которые работают как «белка в колесе», не особенно эффективны. Большая часть опрошенных на сайте Jooble работодателей (72%) считает, что переход на четырехдневку поможет сотрудникам в решении личных вопросов. Когда у человека есть время на себя и свою семью, то это повышает лояльность к компании. Кроме того, если речь идет о работе в офисе, то можно сэкономить электроэнергию, расходные материалы. Само собой, придется пересмотреть некоторые рабочие процессы. Например, сократить время совещаний.

Звучит красиво, но ведь и зарплата тоже будет меньше?

Почти 88% процентов опрошенных работодателей готовы оставить зарплату на прежнем уровне. Для бизнеса главное, чтобы клиент получил продукт или услугу вовремя. А пять дней в неделю работают сотрудники или четыре, уже другой вопрос. Например в Испании правительство предлагает финансовую помощь компаниям, которые добровольно переведут персонал на 32-часовую рабочую неделю с сохранением прежней зарплаты. Хотят увеличить производительность труда, но чтобы бизнес не страдал не первых порах.

А кроме Испании еще какие примеры?

В Исландии эксперимент по переходу на четырехдневку закончился в этом году. Он стартовал шесть лет назад под давлением общественных организаций. Результат эксперимента признали ошеломляюще успешным. Правительство Японии решило продвигать идею четырехдневки для IT-компаний. Что касается США и Китая, то в этих странах не спешат работать меньше. Там люди вкалывают по 12-14 часов в сутки. Карьера для молодых американцев и китайцев пока превыше всего.

Мы уже рассказывали, что делать если работодатель не отпускает сотрудников на самоизоляцию при обнаружении COVID-19.

Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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