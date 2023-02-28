Быть 8 марта выходным или рабочем днем: проголосовать можно в «Дії»

В приложении государственных услуг «Дія» в канун 8 марта проходит опрос среди украинцев – оставить этот день выходным или сделать рабочим?

Украинцы решают, останется ли 8 марта выходным

Проголосовать может каждый украинец, зарегистрированный в приложении и имеющий его на своем смартфоне.

Предлагается три варианта ответа на вопрос «Оставить ли выходным 8 марта»:

Этот день должен быть рабочим; Оставляем выходным; Не могу определиться.

Согласно авторам опроса, в большинстве стран мира 8 марта является обычным рабочим днем, однако в постсоветских странах, включая Украину, он является официальным выходным.

В сообщении отмечается необходимость решить, как следует отмечать этот праздник.

Отдать голос можно до 6 марта. Для этого необходимо авторизоваться в приложении «Дія», выбрать меню «Услуги» — «Опросы», нажать «Принять участие», выбрать вариант ответа и «Проголосовать».

Что не так с нашим 8 марта?

Депутат Верховой рады фракции «Слуга народа» Марина Бардина на странице опроса обращается к пользователям «Дії» и рассказывает, что в Украине 8 марта чаще отмечается как праздник женственности и красоты, не учитывая его изначального исторического значения.

А ведь день этот посвящен защите прав женщин и согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 1977 году, он называется Международном дне защиты прав женщин и посвящен борьбе за равенство прав женщин и мужчин во всех сферах жизни.

Это предполагает митинги, встречи женщин, на которых обсуждаются проблемы с реализацией их прав, планирование действий какие помогут эти права реализовать. Но у нас это превратилось в фарс, по смыслу противоположный смыслу, заложенному в основу этого дня. Да, на один день в году часть мужчин (и то – не все, а только часть) изображают из себя галантных кавалеров и помощников по быту. А потом продолжают жить удобной жизнью, в которой на женщин свалено решение всех бытовых вопросов и воспитание детей. При этом у них не остается возможностей жить той жизнью, какой они хотят, развиваться и реализовывать себя в обществе.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала про опрос украинцев в «Дії», о том, какого числа праздновать Рождество.

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