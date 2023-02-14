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8 марта, 1 и 9 мая могут перестать быть выходными в Украине

8 марта, 1 и 9 мая могут перестать быть выходными в Украине

В Верховную Раду депутаты подали законопроект, который отменяет некоторые из имеющихся праздников и вводит новые.

Об этом стало известно из проекта закона, поданного его авторами народными депутатами в Верховную Раду Украины.

Согласно проекту закона, из перечня государственных праздников исчезнут 8 марта (Международный женский день), 1 (День труда) и 9 мая (День победы над нацизмом).

При этом появится несколько новых праздников: 25 февраля — День Украинской женщины, в честь дня рождения Леси Украинки. А 9 марта — Тарасов день (в день рождения Тараса Шевченко).

список праздников украины

В левой колонке — существующие государственные праздники Украины, в правой — предусмотренные новым проектом закона

«Украинская нация переживает период возрождения, свершилась Революция Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором — РФ. Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, требующего закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия», — говорится в пояснительно записке законопроекта.

Как известно, в мирное время в Украине было несколько праздников, которые сопровождались дополнительными выходными. Однако на период действия военного положения в стране отменили все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Будет ли принят этот проект закона к рассмотрению, и в каком виде, пока неизвестно.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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