Инструкция «Одесской жизни»: как заказать лекарства через интернет?

«Одесская жизнь» объясняет, как и где заказать лекарства онлайн и не ошибиться в выборе.

Теперь у большинства из нас нет необходимости тратить время на поиски нужного препарата в аптеках, особенно тем, кто живет в удаленных населенных пунктах. Достаточно зайти на сайт, где продают лекарства, и заказать все необходимое прямо домой.

Как это работает?

В январе этого года в Украине вступил в силу измененный закон №904-IX «Про лікарські засоби», который регулирует дистанционную торговлю лекарствами. Он позволяет компаниям, имеющим специальную лицензию, осуществлять электронную розничную торговлю, а также доставлять лекарства потребителям с помощью третьих лиц (почтой, службой доставки или курьером).

При этом аптека (или ее представитель) должна отвечать за качество и сохранность продукции во время доставки, а также защитить граждан от покупки некачественных препаратов.

Какие лекарства нельзя купить онлайн?

Лекарства, которые выдают по рецепту врача.

Но если у вас есть электронный рецепт, то купить можно.

Но если у вас есть электронный рецепт, то купить можно. Медикаменты с наркотическим составом, психотропные вещества и прекурсоры.

психотропные вещества и прекурсоры. Сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические лекарства.

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Как заказать лекарства онлайн?

На сегодняшний день в Украине есть несколько проверенных электронных ресурсов, где можно купить медпрепараты не выходя из дома:

«Ліки 24» (liki24.com),

«Интернет-аптека 24» (apteka24.ua),

«Таблетки» (tabletki.ua),

«Мед-сервис» (online-apteka.com.ua),

«Медицинский онлайн-хаб» (doc.ua).

Также приобрести лекарства онлайн можно в сети аптек: «Аптека «Доброго дня», «Аптека 911», «Аптека АНЦ», Farmax и других.

Чтобы воспользоваться данной услугой, зайдите на один из сайтов и выберите нужный город или регион. Далее, в поиске сайта, введите название препарата, выберите его из предложенных лекарств и нажмите «Заказать». После чего зайдите в меню «Корзина» и нажмите «Оформить заказ». Здесь вам предложат выбрать способ доставки — выберите подходящий. Далее введите свои данные: номер мобильного телефона, имя и фамилию, электронную почту. Затем выберите способ оплаты и нажмите «Оформить заказ». Вот и все!

Инструкция: как проверить качество препарата В ближайшее время Министерство здравоохранения планирует разработать электронную систему E-stock («Эсток»), через которую будут вести контроль оборота лекарств и их качества. А пока подлинность препарата можно проверить на сайте или в мобильном приложении «Ліки Контроль». Также при покупке лекарств обращайте внимание на следующие факторы.



Внешний вид упаковки: должна быть целой и чистой.



На упаковке должна быть маркировка на украинском языке:



• название лекарства с четким шрифтом;

• название и адрес производителя;

• номер регистрации, серии (на первичной и вторичной упаковке должна совпадать) и штрих-код;

• доза действующего вещества в каждой единице и ее количество в упаковке;

срок годности;

• условия хранения.



Каждая заводская упаковка должна иметь письмо-вкладыш (где также написаны серия, номер и регистрация препарата), защитную голограмму.



Название лекарственного средства должны отмечать шрифтом Брайля — для незрячих и слабовидящих людей.

Что делать, если обманули?

Если вы получили испорченный препарат, можете оставить жалобу на сайте аптеки или связаться с оператором.

Также обратиться за помощью можно в Гослекслужбу по телефону: (044) 422-55-77.

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