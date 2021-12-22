Лекарства по страховке: кто и когда сможет получить?

В редакцию часто приходят письма с просьбой рассказать, как и какие лекарства можно приобрести по льготной цене?

И правда, «зайти в аптеку» сейчас непомерно дорого. Особенно для пенсионеров с набором хронических заболеваний. Министерство здравоохранения как раз для таких случаев внедряет интересный проект — фармакологическое медстрахование. Как это будет работать? И какие еще планы разрабатывают чиновники в сфере медицинских услуг?

Больше денег и льготных лекарств

Уже несколько лет в нашей стране действует Программа медицинских гарантий, благодаря которой некоторые услуги можно получить бесплатно, независимо от финансовых возможностей пациента. В следующем году на эту Программу будет выделено больше денег, что позволит медучреждениям закупать больше лекарств и улучшать условия пребывания пациентов в больницах. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) по-прежнему будет оплачивать лечение по всем пакетам Программы, в том числе — по приоритетным (онкологические заболевания, сердечно-сосудистые и лечение пациентов с коронавирусом).

По информации директора НСЗУ Дмитрия Самофалова, будет расширена и программа «Доступные лекарства». В нее войдут препараты для лечения болезни Паркинсона и хронического обструктивного заболевания легких. В общей сложности в проекте Программы медицинских гарантий на 2022 год предусмотрено 36 пакетов медицинских услуг.

Пожалуй, самый масштабный проект, который задумали чиновники, — это фармакологическое медстрахование. Соответствующий меморандум подписали Минздрав, комитет Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию, ряд страховых компаний и «ПриватБанк».

Новое для всех направление для начала будет опробовано в течение шести месяцев в Одессе, Киеве, Харькове, а также в Ровно, Сумах и Запорожье. Если пилотный проект покажет хороший результат, приятные перемены почувствуют и жители других населенных пунктов страны.

Ранее мы рассказывали о том, на какие лекарства мы зря тратим деньги.

Что такое фармстрахование?

Согласно статистическим данным, мы ежегодно оставляем в аптеках около 60 миллиардов гривен. Из них более 50% приходится на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям. В этой связи пилотный проект по фармакологическому страхованию должен решить, как минимум, две задачи:

уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет; обеспечить пациентов необходимыми и «правильными» препаратами.

В частности, это касается препаратов, которые не входят в программу «Доступные лекарства». В то же время, по словам заместителя министра здравоохранения по европейской интеграции Алексея Яременко, технически система фармстрахования будет идентична программе «Доступные лекарства».

80%

обращений

за медицинской помощью можно разрешить при участии семейного врача.

Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и сообщить об этом своему семейному врачу. Стоимость полиса — около 120 гривен в месяц, при этом страховка покроет лекарств на 20 тысяч гривен в год.

В свою очередь врач оформит рецепт, в котором будет указано действующее вещество. Затем пациент получит на телефон смс-сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство, и кодом, который надо сообщить фармацевту. Стоимость лекарства страховая компания оплатит автоматически. Также автоматически программа подберет торговое наименование препарата, исходя из доступности и цены.

Ожидается, что страховые компании будут возмещать аптекам стоимость лекарств для терапии более 500 патологий. При этом большинство пациентов будут самостоятельно оплачивать страховку. Это если человек трудоспособный. Что же касается пенсионеров — пока четкого понимания нет. Но сейчас создается рабочая группа по отработке вопросов и решений, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта. Надеемся, про пенсионеров специалисты не забудут.

Мнение страховщиков и тысяча Зеленского

Вместе с чиновниками озаботились проектом и страховые компании. В глобальном масштабе они не против реализовывать систему медицинского страхования. Но, как сказал Вячеслав Черняховский, гендиректор Ассоциации «Страховой бизнес», предложенный механизм далек от страхования.

Фармстрахование, которое предлагается, – это, скорее, механизм компенсации, который позволит сделать лекарства более доступными для людей. Он есть во многих зарубежных странах, но применяется наряду с обязательным медицинским страхованием.

— В классическом страховании тот, кто платит деньги, тот и может получать выплаты. Другой – не может, – уточняет Черняховский.

В нашем случае основные получатели «компенсационных лекарств» – в основном пенсионеры и малообеспеченные. А чтобы предложенная система заработала с участием страховых компаний, нужно, чтобы все граждане Украины имели полисы обязательного медицинского страхования.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, как заказать лекарства через интернет.