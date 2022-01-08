Как правильно избавиться от храпа: народные средства

Вас замучил храп ваших близких и вы не знаете, что с этим делать? Мы расскажем, как борются с этой проблемой народными средствами. Однако будьте внимательны, наши советы несут рекомендательный характер.

Почему мы храпим?

На появление храпа влияет множество причин. Он может возникнуть из-за травм полости носа, искривления носовой перегородки, воспаления миндалин, насморка или полипов в носу. Также может влиять сухой воздух в помещении – поэтому важно часто проветривать комнаты и не увлекаться кондиционерами и приборами обогрева.

Как лечатся народными средствами

Полощите горло отваром ромашки, он уменьшает отечность и помогает избежать храпа.

Увлажняйте нос облепиховым маслом за несколько часов для сна.

Делайте ингаляцию перед сном с эвкалиптовым, розмариновым, мятным или сосновым эфирными маслами. Сильный аромат быстро помогает прочистить нос, оказывает антимикробное и противовоспалительное действие.

Свежий сок капусты смешайте с одной чайной ложкой меда и примите на ночь.

Также выбирайте для сна удобные подушки (лучше ортопедические). Они зафиксируют голову и шею в правильном анатомическом положении. И поддерживайте мышцы шеи в тонусе – делайте горячие и холодные компрессы или принимайте контрастный душ, уделяя внимание зоне шеи и декольте. Растягивайте шею – сидя, запрокидывайте голову назад и наклоняйте вперед.

Какой врач лечит храп?

Если вы или ваш близкий человек храпите, обратитесь за помощью к отоларингологу. Врач осмотрит нос и глотку, назначит обследование и выявит причину храпа.

Перед применением средств народной медицины обязательно посоветуйтесь с врачом.

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