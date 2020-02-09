Зеленая аптека при простуде: народные методы лечения ОРВИ и гриппа

В самом разгаре сезон острых респираторных заболеваний и гриппа. При первых симптомах этих недугов в помощь официальной медицине можно использовать народные методы. Вместе с лекарствами они помогут выздороветь быстрее. В борьбе с вирусной инфекцией важно пить много жидкости. Для этого в народной медицине рекомендуется использовать целебные напитки.

Две чайных ложки цветов бузины залить стаканом кипятка, укутать, настоять час, процедить. Пить по полстакана на протяжении дня.

Луковицу натереть на терке и залить 0,5 л горячего молока. Поставить в теплое место и настоять. Вечером перед сном выпить половину, а утром натощак – другую.

Чайную ложку измельченного корня девясила залить стаканом воды, прокипятить на слабом огне полчаса, процедить. Пить по столовой ложке через каждый час в течение дня.

Столовую ложку сосновых почек положить в эмалированную кастрюлю, залить стаканом горячей воды, накрыть крышкой и поставить на водяную баню на полчаса. Потом снять и настоять 15 минут, процедить и отжать. Если отвара получилось меньше стакана, добавить кипяченой воды. Пить после еды четыре раза в день по четверти стакана.

Чайную ложку корня аира залить стаканом кипятка и прокипятить 10-20 минут. Настоять два часа. Пить настой теплым – небольшими глотками в течение всего дня.

Две столовых ложки сухих ягод малины залить стаканом кипятка, настоять 10-15 минут, добавить столовую ложку меда. Выпить, закутаться в одеяло и пропотеть.

От насморка поможет сок моркови: по две капли в нос каждые два часа. Также можно применить и листья каланхоэ (4-летнего растения). С них нужно снять кожуру, растолочь и разбавить холодной кипяченой водой в соотношении 1:10. Закапывать в нос по 1-2 капле 3-5 раз в сутки.

В случае заболевания дыхательных путей и осложнений, то есть когда возникают бронхиты, можно заварить багульник болотный. Чайную ложку измельченных побегов залить стаканом кипятка, настоять два часа, процедить. Употреблять по 1/4 стакана (можно добавить мед) четыре раза в день.

Важно. Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом!

По материалам книги «Зеленая планета»

Фото: pix-feed.com

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