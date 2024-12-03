Чому Григорія Сковороду називають символом мудрості української землі

Сьогодні, 3 грудня 2024 року, виповнюється 302 роки від дня народження українського філософа Григорія Сковороди. Його геній випередив свій час, і філософа прозвали українським Сократом. Він знав кілька мов, був вегетаріанцем, не терпів примусу і понад усе цінував особисту духовну свободу.
Григорій Сковорода спостерігав життя, розмірковував над релігійними питаннями, а найголовнішим для себе вважав самопізнання. Результати його спостережень знайшли відображення в афоризмах, над якими ми пропонуємо поміркувати і вам.
Про закони
Той може приписувати іншим закони, як їм чинити, кому не треба самому їх приписувати.
Про друзів
Уникай людей, які, бачачи твої вади і недоліки, виправдовують їх або навіть схвалюють. Такі люди або підлесники, або боягузи, або просто дурні. Від них не чекай допомоги в жодній біді чи нещасті.
Про самопізнання
Нам недобре від того, що ми знаємо багато зайвого, але не знаємо найпотрібнішого: самих себе. Не знаємо того, хто живе в нас. Якби ми знали й пам’ятали те, що живе в кожному з нас, то життя наше було б зовсім іншим.
Хіба може говорити про біле той, кому невідомо, що таке чорне?
Про покликання
Відняти від душі покликання, значить позбавити її життєвості.
Про розум і дурість
Не той дурний, хто не знає, а той дурний, хто не хоче знати.
Для шляхетної людини ніщо не є таким важким, як пишний бенкет, особливо коли перші місця на ньому займають дурні.
Не розум від книжок, а книжки від розуму створилися.
Про навколишній світ
Світ подібний до театру. А щоб зіграти на сцені будь-яке дійство успішно і з похвалою, актори повинні брати ролі за здібностями: адже їх цінують не за знатність образа, що втілюється, а тільки за вмілість і майстерність.
Про чесність і працьовитість
Якщо любиш прибуток, шукай його пристойним шляхом. Тисяча на те перед тобою благословенних ремесел.
Про заздрість
Найголовнішою з усіх згубних пристрастей є заздрість – мати інших пристрастей і беззаконь.
Про повагу
Краще в одного розумного і добродушного бути в любові й повазі, ніж у тисячі дурнів.
Про істину
Ми маємо бути вдячні Богові, що він створив світ так, що все просте – правда, а все складне – неправда.
У житті чудово влаштовано: речі потрібні не складні, а речі складні не потрібні.
Про працю
Хто не любить клопоту, має навчитися просто й убого жити.
Яка солодка праця, коли вона відповідає покликанню.
Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти.
Про справи
О, якби ми в ганебних справах були такі ж сором’язливі й боязкі, як часто ми буваємо боязкі й порочно сором’язливі в порядних вчинках!
Про освіту
Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоч би він зовні і здавався бездіяльним.
Усіх наук насіння приховане всередині людини, там їхнє таємне джерело.
Що полюбив, на те й перетворився.
Про нудьгу і здоров’я
Надлишки породжують пересичення, пересичення – нудьгу, нудьга ж – душевну тугу, а хто хворіє на це, того не назвеш здоровим.
Про правду
Краще голий і правдивий, ніж багатий і беззаконний.
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