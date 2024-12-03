Чому Григорія Сковороду називають символом мудрості української землі

Григорій Сковорода спостерігав життя, розмірковував над релігійними питаннями, а найголовнішим для себе вважав самопізнання. Результати його спостережень знайшли відображення в афоризмах, над якими ми пропонуємо поміркувати і вам.

Про закони

Той може приписувати іншим закони, як їм чинити, кому не треба самому їх приписувати.

Про друзів

Уникай людей, які, бачачи твої вади і недоліки, виправдовують їх або навіть схвалюють. Такі люди або підлесники, або боягузи, або просто дурні. Від них не чекай допомоги в жодній біді чи нещасті.

Про самопізнання

Нам недобре від того, що ми знаємо багато зайвого, але не знаємо найпотрібнішого: самих себе. Не знаємо того, хто живе в нас. Якби ми знали й пам’ятали те, що живе в кожному з нас, то життя наше було б зовсім іншим.

Хіба може говорити про біле той, кому невідомо, що таке чорне?

Про покликання

Відняти від душі покликання, значить позбавити її життєвості.

Про розум і дурість

Не той дурний, хто не знає, а той дурний, хто не хоче знати.

Для шляхетної людини ніщо не є таким важким, як пишний бенкет, особливо коли перші місця на ньому займають дурні.

Не розум від книжок, а книжки від розуму створилися.

Про навколишній світ

Світ подібний до театру. А щоб зіграти на сцені будь-яке дійство успішно і з похвалою, актори повинні брати ролі за здібностями: адже їх цінують не за знатність образа, що втілюється, а тільки за вмілість і майстерність.

Про чесність і працьовитість

Якщо любиш прибуток, шукай його пристойним шляхом. Тисяча на те перед тобою благословенних ремесел.

Про заздрість

Найголовнішою з усіх згубних пристрастей є заздрість – мати інших пристрастей і беззаконь.

Про повагу

Краще в одного розумного і добродушного бути в любові й повазі, ніж у тисячі дурнів.

Про істину

Ми маємо бути вдячні Богові, що він створив світ так, що все просте – правда, а все складне – неправда.

У житті чудово влаштовано: речі потрібні не складні, а речі складні не потрібні.

Про працю

Хто не любить клопоту, має навчитися просто й убого жити.

Яка солодка праця, коли вона відповідає покликанню.

Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти.

Про справи

О, якби ми в ганебних справах були такі ж сором’язливі й боязкі, як часто ми буваємо боязкі й порочно сором’язливі в порядних вчинках!

Про освіту

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоч би він зовні і здавався бездіяльним.

Усіх наук насіння приховане всередині людини, там їхнє таємне джерело.

Що полюбив, на те й перетворився.

Про нудьгу і здоров’я

Надлишки породжують пересичення, пересичення – нудьгу, нудьга ж – душевну тугу, а хто хворіє на це, того не назвеш здоровим.

Про правду

Краще голий і правдивий, ніж багатий і беззаконний.

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