Россияне в Украине: кто они и что мы с ними делаем?

На момент начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины на нашей территории, по разным подсчётам, находилось от 175 до 200 тысяч россиян. Кто эти люди, почему они оказались в Украине 24 февраля и как вышло, что они фактически лишены законных прав? Об этом «Одесская жизнь» поговорила с Владимиром Жбанковым – юристом, руководителем программ правовой помощи фонда «Free Russia Foundation» в Киеве.

Прежде всего, это семьи

Владимир Жбанков уехал из РФ в 2015 году и с тех пор проживает в Киеве. Мотивы, по которым оставил прежнюю родину и переехал в Украину, он перечисляет через запятую: «по политическим, по духовным, по душевным мотивам, по любви».

В феврале Владимир пытался записаться в территориальную оборону Киева, но ему отказали: то ли сказался «красный» паспорт, то ли отсутствие боевого опыта. В следующие месяцы Жбанков и представители Фонда развили активную волонтёрскую деятельность в поддержку ВСУ и терробороны, за что накопили свыше десятка благодарственных грамот.

Но ни многолетнее проживание в Киеве, ни благодарностукраинских воинов не гарантируют ему сегодня никаких прав. Как и большинству россиян, которые не были засланы к нам росрежимом, а напротив – на протяжении многих лет бежали от него в поисках нормальной жизни, в том числе семейной.

— Большинство из этих россиян в Украине – просто семьи, — рассказывает Жбанков. – Семьи, где один из супругов гражданин РФ, либо мама, либо внуки. То есть это члены семей украинцев, гражданские лица. Есть несколько гигантских групп в Телеграмме, где они объединяются, и за время войны сформировалось целое сообщество. Они недавно на меня вышли, и я попросил их провести среди себя «перепись населения». Анкету заполнило около 250 человек, и мы получили, мне кажется, вполне адекватную статистику. Эта сетевая группа включает все возможные прослойки населения, и это релевантные данные, я на них могу опираться.

Члены семей – это и самая незащищённая часть таких россиян. Их сейчас особенно рьяно выдавливают из Украины. Дальше идут люди, которые заняты волонтёрством, и у них есть всякие «подяки» и благодарственные письма от терробороны и ВСУ. И там можно пытаться пробиться через личные связи на индивидуальный разговор и особое отношение. Что тоже совершенно неправильно, потому что права должны быть у всех, независимо от того, знаешь ты дядю в высоком кабинете или нет. И есть бойцы. Мне кажется, они должны быть вообще на священном положении, учитывая их роль, но миграционной службе это мало интересно.

Почему эти россияне не сменили гражданство?

— Потому что процедура устроена так, что для них это практически невозможно. В Украине признан принцип единого гражданства, и одной из ступеней получения украинского гражданства является отказ от предшествующего.

А чтобы отказаться от предшествующего гражданства, нужно предоставить, например, документ, который называется «Листок убытия». Это когда ты снимаешься с регистрации по месту жительства в РФ и куда-нибудь убываешь. И ты обязан доказать, что ты ничего не должен предыдущей родине. То есть Украина в данном случае помогает охранять интересы РФ.

Следующая проблема в том, что нужно предоставить справку об отсутствии судимости. Тоже из РФ. Её практически невозможно получить дистанционно. А даже если – каким-то чудом – получить дистанционно, невозможно добиться её признания со стороны украинских властей. Последние объясняют это тем, что у них нет возможности связаться с властями РФ, чтобы подтвердить подлинность документа.

И требование этой справки, в принципе, предполагает, что Украина признаёт российские власти в целом и суды в частности – легитимными и правовыми, и российская судимость может стать существенным аргументом при отказе в украинском гражданстве. И здесь самое время вспомнить, сколько героев и патриотов Украины осуждены в РФ по самым разным уголовным статьям.

Есть и более мелкие проблемы. Например, до сих пор требуется архаичная справка об отсутствии ВИЧ, туберкулёза и так далее. ВИЧ-инфицированным в гражданстве по закону отказывать не должны. Но пойди получи ту справку! Да и вообще получается, что человек должен публично органам власти заявить, что он ВИЧ-позитивный, хотя это его личное дело. И, как вы понимаете, сотрудники «миграционки» к ВИЧ-позитивным относятся не очень хорошо.

Большинство из этих россиян – люди, которым опасно ехать в РФ за справками, потому как они неизбежно находятся в конфликте с режимом. После 24 февраля им всем грозит уголовная статья просто за то, что они члены семей украинцев. Никто из живших в этот период в Украине не смог удержаться от того, чтобы не написать в соцсетях что-нибудь, подходящее под состав статьи о дискредитации российской армии. А есть огромная категория, процентов десять-двадцать от общего числа, которые наработали себе на пяток статей и много десятков лет по российскому УК, активно поддерживая Украину и даже воюя за неё.

«Политика партии» — всех вон?

— Нынешняя работа миграционной службы в этой сфере прямо вредит государственной безопасности, — утверждает Жбанков. — Практика ГМС состоит в том, что если человек с российским или белорусским паспортом попадает в их зону внимания, они стараются вытеснить его из страны. И об этом всем известно. Соответственно, эта практика выгоняет людей в «серую зону», вне закона. Если ты живёшь в большом городе, то это ещё туда-сюда, если в маленьком, то просто перестаёшь выходить из дому.

И вполне возможен такой сценарий: ты обижен, ты понимаешь, что мог и хотел что-то полезное для Украины делать, а многие и делали – в марте, в апреле. И тут такой плевок в лицо. Эта практика сильно увеличивает шансы вербовки таких людей спецслужбами РФ. Если новая родина отвергла, то почему бы не подружиться со старой…

Подход миграционной службы Украины и к украинцам из таких семей довольно циничен, мягко говоря. Они признают, что есть международная конвенция, запрещающая разлучать семьи. Но они говорят: так мы же вас не разлучаем, вы всей семьёй можете из Украины уехать! А там трое детей, жена, мама… Вот всем и предлагают уехать, выезд открыт.

Условно говоря, один российский паспорт выталкивают за границу вместе с восемью украинскими паспортами. Вроде бы не так всё хорошо в стране с демографией, чтобы отправлять отсюда целые семьи. Как правило, речь идёт о молодых парах, о семьях с детьми, о специалистах и бизнесменах, чей вклад в экономику был бы довольно эффективен.

В такой же ситуации у нас оказывались испанцы, казахи, отношение такое же. Будто основной принцип миграционной службы – вытеснить из страны всех, по возможности. Это россиян касается в первую очередь, но в принципе – всех иностранцев вон, с глаз долой.

О бойцах за Украину

Самое ужасное и циничное в этой истории – это отношение к бойцам-россиянам, которые сражаются на стороне Украины сейчас. Потому что далеко не все из них оказались оформлены должным образом.

— Там печальная история. В конце февраля людей принимали буквально по призыву, как граждан Украины. Где-то в марте с ними даже заключали контракты. Потом первая паника прошла, врага отогнали, всё подуспокоилось, стали разбираться с документами – и выяснилось, что всё было сделано неправильно. То есть воевать за нас эти иностранцы могут, но при этом в случае гибели они даже в потери, скорее всего, не войдут. Гражданам РФ и РБ, воюющим на нашей стороне, и в плен лучше не попадать: в Беларуси существует смертная казнь, а российские тюрьмы отличаются пыточными условиями, инвалидизация практически гарантирована.

Официальная же позиция такова: если у вас есть военный билет, то вы можете воевать за Украину, сколько хотите. И тем, кто на момент подписания контракта военного легализовал своё пребывание в Украине, тем военный билет дают. Но если, ни дай бог, поранят или ещё чего – всякое бывает в жизни, замучаешься воевать, в конце концов, выйдешь на гражданку – и всё, срок твоего легального пребывания в стране давно закончился! Уезжай куда подальше. Повоевал, молодец, пока-пока. Некоторое свинство, мне кажется. Хотя бы к бойцам можно бы с уважением относиться. Бог с ними, с волонтёрами, матерями, бабушками… но бойцы?

Среди знакомых Владимира Жбанкова за Украину воюет целый взвод иностранцев: трое россиян, четверо белорусов и красавец-испанец по имени Яго. Один из них недавно вынужден был лечь на лечение после ранения. И вся благодарность, которую он получил от Украины, покидая страну, заключалась в штрафе 3200 гривен за нарушение сроков пребывания на территории страны. И не факт, что он сейчас сможет въехать обратно, хотя это действующий боец, он воевал с февраля и срок пребывания, собственно, нарушил потому, что сидел в окопе. Ходить по конторам было некогда.

По словам Жбанкова, бесправны у нас не только россияне или белорусы, но и все прочие иностранцы.

— Был же известный случай с британцем, который вообще был лежачим больным. Он ехал на лечение, из Мариуполя, весь израненный. И лежачему тоже штраф вкатили без проблем, и задержали на границе…

Загадочное право «самовозвратиться»

Итак, гражданину РФ, зачастую многие годы проживавшему на территории Украины, отказали в продлении документов. Что дальше? Депортация домой? Но ведь насильственная депортация в РФ и РБ сейчас физически невозможна.

— Да и депортация – это судебное дело, отдельная песня, это довольно долго и сложно, — поясняет Жбанков. — Лагерь миграционный, который был у нас на севере Черниговской области, сейчас, сами понимаете, не очень функционирует. Есть просто печать, которую ставят в паспорт этим людям. На печати написано «Примусове повернення». Не написано при этом, куда именно. Куда хочешь. Возвращение домой проблематично. Реализовано это должно быть добровольно, за свои деньги, с предварительной оплатой штрафа, в любую другую страну сам себя возвращаешь, в общем.

Не покинув Украину в положенный срок, ты выходишь на следующее административное правонарушение – очередное «нарушение сроков пребывания». Опять платишь штраф. А ещё со второго раза (впрочем, и с первого раза бывает) можно получить в паспорт штамп «Запрет на въезд в Украину». При том, что ты ещё находишься в Украине. У меня вот тоже такое решение ГМС есть, запрет на въезд до 2028 года.

Одна из множества историй

Сейчас Владимир занимается делом парня, приехавшего из Беларуси. Это политзаключённый, который перенёс на своей родине серьёзные избиения. Год назад он приехал в Украину и сразу же подал документы на статус беженца в организацию-партнёр ООН «Право на захист». Получив нужные документы, парень обратился в нашу миграционную службу, и бумаги у него приняли, а собеседование отложили из-за ковида.

— Но так как его очень сильно измучили в Беларуси, он лёг в больницу, — рассказывает Жбанков. — И вот собеседование назначено, там ему обещают дать справку, что он в статусе беженца. А он честно сообщает: ребята, я лежу в больнице. Я сейчас не ходячий, совсем не ходячий, никак не могу! И вот если бы они соблюдали конвенцию, они бы к нему сами приехали. Потому что когда люди подаются на вид на жительство, миграционщикам не лень приехать по адресу, который человек указал как адрес проживания, и проверить это в рабочее время. А приехать в больницу к политзаключенному им было лень.

А в феврале началась война – и так он и остался без статуса и без документов о праве пребывания тут. Всё это время, кстати, парень занимается фиксацией преступлений РФ в Украине для международных судов, снимает документальный фильм. И вот неленивые сотрудники полиции взяли его, доставили в миграционку и выписали «примусове повернення» политзаключенному из Беларуси. Молодцы!

Проверим факты?

Представляю, сколько соотечественников уже успели возмутиться: да как вообще можно верить на слово россиянину, клевещущему на наши государственные службы?! Давайте же не доверять, а проверять.

Организация, которую представляет Владимир Жбанков — Free Russia Foundation или Фонд «Свободная Россия» — создана в 2014 году в Вашингтоне. Если верить российской прессе, клеймящей иностранных агентов, то создана и финансируется организация «Госдепом США и американскими спецслужбами». В общем, след тут скорее американский, чем российский, чего Жбанков и не отрицает.

Странности в позиции ГМС Украины, о которых упоминает Жбанков, легко подтверждаются переписками в комментариях на их же официальных страницах. Среди часто повторяющихся вопросов от граждан особняком стоят те, что касаются иностранцев: «Истёк срок пребывания, как продлить?», «Мужа заставляют выехать из Украины – как быть?», «Нам отказались продлить документы на временное пребывание – не оштрафуют ли нас?».

На эти вопросы ГМС, обычно довольно активная, предпочитает не отвечать. А если отвечает, то либо советует мигрировать из страны всей семьёй, вместе с украинцами, либо врёт, что шрафы за нарушение сроков пребывания в военное время не взимаются. Будучи уличённой гражданами во лжи, ГМС снова замолкает.

А судя по историям внутри самой миграционной службы, можно сделать вывод, что россияне, белорусы и прочие иностранцы, желающие задержаться на территории Украины, стали в это мутное военное время вполне доходным бизнесом.

Например, 4 июля СБУ сообщило о «ликвидации мощного канала легализации россиян, которые сбежали из рф в Украину». Организованная группировка занималась незаконной легализацией в Украине иностранцев – «граждан рф и других стран с повышенной террористической угрозой».

«Установлено, что незаконную деятельность организовал заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и в Киевской области», — этот текст до сих пор можно найти на официальной странице СБУ в Фейсбуке. Было проведено 35 обысков, изъяты сотни тысяч долларов.

Тот самый «заместитель начальника» — Дмитрий Лемеш, пойманный на получении денег через посредника от некоего «гражданина Индии», 14 июля вышел на свободу под залог в 2,5 млн грн (!) и вернулся к исполнению служебных обязанностей. Правоохранители подали апелляцию, после чего в деле появился и вовсе сказочный документ – решение Львовского апелляционного суда от 22 июля.

Там сказано, что вся «информация о противоправной деятельности подозреваемого получена из СМИ», то есть не может быть рассмотрена судом. Допустим, что сотрудники СБУ каким-то образом потеряли и данные следствия, и кадры оперативной съёмки при задержании, так что действительно пришли в суд с одними ссылками на СМИ. Казалось бы, на этом можно и вовсе прекращать дело?

Но суд просто добавил ещё два аргумента: во-первых, не предоставлено ни одного убедительного доказательства того, что чиновник, находясь на своей должности, будет уничтожать улики и скрывать следы преступлений. Во-вторых, он содержит несовершеннолетнюю дочь, жену, а также 75-летнюю мать, «требующую постоянного присмотра, который осуществляет исключительно он». То есть отстранение его от работы «создаст также и негативные последствия для его семьи», чего суд допустить никак не может.

На фоне всего этого цирка особенно интересно звучит заявление главы ГМС Натальи Науменко, которая на недавней встрече с коллегами из Германии загадочно отметила: «На данный момент Украина владеет уникальным опытом в формировании политики касательно иностранцев, в работе с иностранцами комбатантами…».

Как идёт борьба за права?

Были ли попытки исправить положение законным путём со стороны этих россиян в Украине? Например, петиция на имя Президента Украины, чтобы обратить внимание на проблему?

— Такая петиция существует, — рассказывает Жбанков, — но она носит больше эмоциональный характер, чем юридический. Очень пронзительна. К нам эти люди обратились уже позже, когда узнали обо мне из сюжетов «Национального марафона». Замечу, что это петиция не от самих этих россиян, а от членов их семей, что важно. То есть просят украинцы. Сейчас у нас есть большое, юридически грамотное обращение от целого ряда правозащитных организаций — «Центр громадських свобод», «Змина», Харьковская правозащитная группа. И это обращение мы планируем опубликовать в ближайшее время.

Отметим, что на сайте Президента Украины обнаруживается даже не одна, а несколько петиций по этому поводу. В петициях умоляют не разлучать семьи, просят оформить хотя бы те документы, за которыми обратились до 24 февраля, предлагают добровольно пройти любые проверки в СБУ… Но ни одна из них пока не прошла барьер в 25 тысяч голосов. Даже самая успешная набрала чуть больше 5 тысяч.

Эти петиции, по большей части, составлены «бытовым» языком, с грамматическими ошибками. Но выглядят всё же не так плохо, как гневные петиции с обратными требованиями: запретить въезд, лишить прав, изгнать всех поголовно, раз и навсегда. И даже в этом ряду нашего народного творчества есть особенные жемчужины: так, некий хитроумный украинец создал петицию, в которой предлагает ввести для граждан РФ на территории Украины «налог 5 долларов в сутку/одно лицо». Так, мол, и они больше к нам не сунутся, и бюджет пополняться будет… Эта петиция также обрела заслуженную поддержку – в количестве 7 голосов.

Тем временем Владимир Жбанков и прочие правозащитники продолжают напоминать украинским чиновникам, что международные конвенции, подписанные Украиной, также являются источником права. К чему в итоге приводит несоблюдение международных норм в сфере прав человека, мы хорошо видим на примере страны-агрессора.

В процессе подготовки этого материала к публикации успели случиться и некоторые позитивные сдвиги: 21 октября Кабмин принял постановление, которое дало возможность въезда и законного пребывания в Украине иностранцам и лицам без гражданства на основании даже тех разрешений на временное или постоянное проживание, срок действия которых закончился после 24 февраля. Указано, что эта норма будет действовать во время военного положения и ещё 30 дней после него. То есть и с полулегальными штрафами, и с бесполезными походами в ГМС для иностранных граждан покончено!

Правда, в постановлении дважды повторяется фраза: «кроме граждан Российской Федерации».

— А это называется – дискриминация. Прямым текстом написали. За что им большое спасибо! – прокомментировал юрист Владимир Жбанков.

Фото: glavcom.ua