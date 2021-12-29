Говорят одесситы: чем запомнился 2021 год и о чем мечтают в новом 2022 году?

Чего одесситы хотят от наступающего года и чего им не хватало в уходящем, узнавала в своем традиционном опросе «Одесская жизнь». И вот чем поделились жители нашего города.

В новогоднее время каждый из нас вспоминает уходящие 365 дней: кто-то с улыбкой на лице, а кто-то с печалью в глазах. Ведь было в нем всякое — победы и поражения, радости и печали, взлеты и падения.

Юлия, 35 лет:

Какие-то мировые или политические события в этом году были далеки от меня. В личной жизни, слава Богу, все прекрасно. Но год выдался нелегким — «бытовуха» немного вымотала. Зато усвоила в этом году очень важный урок: жить — это хорошо! И нужно наслаждаться каждым моментом, ведь после плохого обязательно придет хорошее. В новом году надеюсь начать свой бизнес. А вообще в ожидании чего-то хорошего и прекрасного.

Александр, 60 лет и Елена, 50 лет:

Этот год запомнился нам поездкой на Занзибар. Это произошло совершенно неожиданно и было здорово. Политикой или мировыми новостями мы сейчас не интересуемся. А еще в этом году наш сын окончил школу и поступил в университет. Хочется, чтобы новый год принес нам больше радостей и позитивных моментов. Больше возможностей для развития и больше улыбок на лицах людей. И чтобы на Занзибар смогли съездить не только мы!

Карина, 27 лет:

Год запомнился только хорошим, новости я не смотрю, поэтому все замечательно. От нового года ожидаю какой-то стабильности и экономического подъема, этого очень не хватало в 2021 году. Одессе желаю дальнейшего процветания. Кстати, в этом году очень понравилась работа местных властей, как они облагораживают наши улицы, парки, закупают новую технику. Хочется чего-то подобного и в следующем году.

Ольга, 28 лет:

Уходящий год запомнился прекрасными переменами в личной жизни. В глобальном смысле — нестабильностью и тревожностью за будущее. Хотя было и множество интересных открытий, например, в сфере биотехнологии и в медицине, в частности, на фоне коронавируса. В следующем году жду импичмента… Хотелось бы разрешения конфликта на Донбассе.

Валентина, 71 год и Василий, 71 год:

Очень рады за внука. В этом году он окончил третий курс учебы и устроился работать в прекрасную фирму. Счастливы, что живы и здоровы. Спасибо за то, что мирно и тихо в стране. Рады за украинских спортсменов, которые выступали в этом году на Олимпийских играх. Приятно, когда на фоне всех политических событий весь мир пытается поддерживать нас. В 2022 году хочется, чтобы наша прекрасная страна пережила все невзгоды, все были здоровы и счастливы. И никакой войны!

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Людмила, 50 лет:

В этом году у меня родился прекрасный внук, которого я очень люблю. Ну а сам 2021 год всяким запомнился, в нем было разное — и плохое, и хорошее. Бывали моменты, когда казалось, что мир наш катится в неведомом направлении… Поэтому от наступающего года я жду одного — счастья и какой-то стабильности!

Лиза, 21 год:

На самом деле год выдался тяжелым. Есть моменты, которые повлияли на качество нашей жизни. Ну и, конечно же, коронавирус, который кардинально меняет все вокруг. Все еще боюсь за свое здоровье и здоровье близких. В новом году хочется приятных перемен в жизни, чтобы в стране все поменялось в лучшую сторону.

Опрос проводила Анастасия Епурь

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