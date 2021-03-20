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Готовим с «Одесской жизнью»: два простых рецепта спагетти

Готовим с «Одесской жизнью»: два простых рецепта спагетти

Мы уверены, что спагетти – это любимый гарнир многих. Разнообразьте свое меню простыми рецептами этого замечательного блюда, которое можно подать на завтрак, обед и ужин. Выбирать вам!

Готовим спагетти с колбасками

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ИНГРЕДИЕНТЫ: охотничьи колбаски – 2 шт., помидор консервированный – 200 г, спагетти – 500 г, чеснок – 2 зубчика, лук – 1 шт., масло оливковое – 2-3 ст. ложки, брынза, соль и зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Отварить спагетти и приготовить соус. Для этого две охотничьи колбаски очистить от шкурки, нарезать на кусочки и поджарить в большой сковороде на среднем огне и на оливковом масле. В отдельной сковороде пассеровать лук и чеснок. С помощью блендера сделать пюре из помидоров, затем добавить в сковороду с колбасками. Добавить туда нарезанные лук и чеснок. Готовые спагетти полить полученным соусом с колбасками. Сверху посыпать крошкой брынзы и рубленой зеленью.

Готовим спагетти с яйцом

спагетти с яйцом

ИНГРЕДИЕНТЫ: спагетти – 300 г, яйца – 3 шт., томатная паста или кетчуп – 150 г, оливковое или сливочное масло, цедра лимона, зелень, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Спагетти отварить до готовности. Разогреть на сковороде оливковое или сливочное масло, затем высыпать в нее готовые спагетти. Сразу же разбить яйца. Приправить блюдо черным молотым перцем и солью. Постоянно помешивая, продолжать готовить, пока яйцо полностью не схватится и не прожарится. Когда яйцо будет готово, добавить немного цедры лимона, сверху посыпать рубленой зеленью.

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