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Гороскоп-2022: что пророчат звезды — любовь, финансы, здоровье

Гороскоп-2022: что пророчат звезды — любовь, финансы, здоровье

Чего ждать каждому знаку зодиака в сферах любви, финансов и здоровья, на что можно рассчитывать и из-за чего не стоит грустить в новом году?

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«Одесская жизнь» подготовила гороскоп на 2022 год: узнайте, какие сюрпризы готовит нам Синий Водяной Тигр.

1 овенОВЕН: проявите любовь к себе

ФИНАНСЫ: в новом году трудолюбивые Овны должны усвоить одно правило — не жалеть денег для себя. В 2022-м у вас может появиться неожиданный источник дохода, также рассчитывайте на выгоду и успешный бизнес.

ЛЮБОВЬ: Судьба готовит для вас многообещающие знакомства, появится перспектива в развитии отношений.Семейные пары, которые переживают кризис, могут решиться на перемены.

ЗДОРОВЬЕ: избегайте стрессов и перегрузки, попытайтесь держать свои эмоции под контролем. Возможны заболевания дыхательной системы, а также проблемы со спиной.

2 телецТЕЛЕЦ: работайте над отношениями

ФИНАНСЫ: новый год обещает Тельцам перемены — и только в лучшую сторону. Есть вариант сменить сферу деятельности, что принесет еще больше перспектив. Появится возможность наконец-то приобрести что-то желанное.

ЛЮБОВЬ: а вот в личной жизни возможны конфликты со второй половинкой. Поэтому вам нужно будет приложить немного усилий, чтобы наладить отношения с любимым человеком. У свободных представителей знака появится шанс найти свою любовь и создать семью.

ЗДОРОВЬЕ: к своему здоровью в 2022 году нужно относиться с вниманием. Звезды советуют отказаться от вредных привычек и соблюдать режим сна.

3 близнецыБЛИЗНЕЦЫ: научитесь доверять

ФИНАНСЫ: в год Тигра вас ожидают финансовые качели — то доходы, то непредвиденные расходы. Поэтому задумайтесь о «подушке безопасности» и не спешите с дорогостоящими покупками.

ЛЮБОВЬ: в новом году Близнецам следует быть более открытыми и начать доверять близким людям. Не советуют звезды проявлять излишнюю ревность — это может разрушить отношения.

ЗДОРОВЬЕ: особых проблем со здоровьем у Близнецов не возникнет. Однако у тех, кто переедает и злоупотребляет вредными привычками, могут начаться проблемы с печенью.

4 ракРАК: забудьте о прошлом

ФИНАНСЫ: финансовое положение Раков в течение года будет стабильным, может появиться новый источник дохода. Однако успейте вовремя отреагировать на предложение, чтобы не упустить шанс.

ЛЮБОВЬ: особенно счастливым 2022 год окажется в личной жизни. Одинокие Раки весь год будут в центре внимания у противоположного пола. Но у семейных пар возможны конфликты и недопонимание.

ЗДОРОВЬЕ: астрологи советуют поддерживать свое эмоциональное здоровье и не зацикливаться на прошлом. Чаще гуляйте на свежем воздухе, выбирайтесь в походы или отправляйтесь в путешествие.

5 левЛЕВ: спокойнее относитесь к жизни

ФИНАНСЫ: Львам в новом году звезды советуют немного экономить, а еще лучше — начать откладывать деньги.Несмотря на то, что предполагается постоянный денежный поток, возрастут и расходы.

ЛЮБОВЬ: Львы в год Тигра наконец-то обретут спокойствие и умиротворенность в семейной жизни. Для одиноких представителей знака грядут приятные перемены в личной жизни.

ЗДОРОВЬЕ: в новом году обратите внимание на общее состояние здоровья и будьте физически активными. Научитесь спокойнее относиться к жизни, меньше нервничать и больше отдыхать.

6 деваДЕВА: разбавьте повседневную суету

ФИНАНСЫ: в этом году Дев ждет финансовая выгода, но полученные деньги следует тратить разумно. Скорее всего, вас ждут большие расходы на путешествия или переезд.

ЛЮБОВЬ: спокойно все будет в сфере личной жизни, а долгие и стабильные отношения станут еще прочнее. Почаще выбирайтесь куда-то с любимым человеком, разбавьте свою повседневную суету чем-то интересным и необычным.

ЗДОРОВЬЕ: а вот за здоровьем Девам лучше следить тщательнее. Остерегайтесь гриппа и сезонных заболеваний, укрепляйте иммунную систему. Попытайтесь не так часто думать обо всем на свете.

Ранее мы рассказывали о том, что ждет Украину в 2022 году?

7 весыВЕСЫ: мыслите позитивно

ФИНАНСЫ: в новом году Весов ждет успех — неожиданный доход и финансовое благополучие. Звезды также советуют тратить деньги с умом, однако будьте уверены, что доходов будет больше, чем расходов.

ЛЮБОВЬ: новый год благоприятен для Весов, намеревающихся вступить в брак. У семейных пар отношения только укрепятся. Правда, стоит избегать рутины. Также следует уважать желания и личное пространство партнера. Для одиноких Весов велики шансы отыскать свою половинку и обрести любовь.

ЗДОРОВЬЕ: следите за питанием, режимом сна и общим физическим состоянием. Научитесь мыслить позитивно и избегать всего того, что вас огорчает.

8 скорпионСКОРПИОН: не бойтесь чувств

ФИНАНСЫ: у Скорпионов в 2022 году проблем с деньгами не будет, даже появится возможность для инвестирования средств. Возможна неожиданная прибыль со стороны родственников.

ЛЮБОВЬ: в личной жизни вам нужно проявить больше чувствительности. Попытайтесь найти баланс между любовью, семьей и работой, и тогда вы обретете счастье.

ЗДОРОВЬЕ: обратите внимание на работу желудочно-кишечного тракта. А лучше всего пройдите обследование у врача, чтобы быть спокойным.

9 стрелецСТРЕЛЕЦ: подумайте о здоровье

ФИНАНСЫ: в начале года у Стрельцов могут быть проблемы с деньгами, но скоро финансовое положение улучшится. Звезды также советуют тратить деньги взвешенно, хотя вы сможете позволить себе и спонтанные покупки.

ЛЮБОВЬ: год Тигра подарит Стрельцам благополучие и гармонию. Возможны рутинные конфликты с партнером, но это не катастрофично, за ними обязательно последуют душевные разговоры и примирение. Одиноких представителей знака ждет новое знакомство.

ЗДОРОВЬЕ: особых проблем со здоровьем у Стрельцов в 2022 году не будет. Но важно обратить внимание на глаза и головные боли.

10 козерогКОЗЕРОГ: найдите гармонию

ФИНАНСЫ: в 2022 году у Козерогов появится много шансов увеличить заработок, а источник дохода будет стабильным.

ЛЮБОВЬ: из-за работы все внимание Козерогов из чувственной сферы перескочит в материальную. Это может создать в вашей личной жизни некоторые проблемы. Однако если удастся найти гармонию между работой и любовью, начнется счастливый период в отношениях.

ЗДОРОВЬЕ: а вот гороскоп здоровья предупреждает — чем больше стрессов, тем хуже здоровье. Поэтому делайте регулярные перерывы для отдыха и восстановления сил. Могут быть боли в спине и плечах.

11 водолейВОДОЛЕЙ: не бойтесь рисковать

ФИНАНСЫ: в новом году хороший и стабильный достаток ждет тех Водолеев, которые удачно вложили средства. Однако в течение года появится еще шанс удачно инвестировать свои деньги. Главное, обдумайте все шаги наперед.

ЛЮБОВЬ: в год Тигра вас ждут приятные и судьбоносные перемены. Романтические отношения будут развиваться, возможно создание семьи. Водолеи, которые уже состоят в браке, будут пребывать в гармонии со своими супругами.

ЗДОРОВЬЕ: в 2022 году лучше начать заниматься спортом, больше пить воды и всячески избегать сидячей работы. Нужно будет также проверить ноги и колени.

12 рыбыРЫБЫ: ставьте себя на первое место

ФИНАНСЫ: 2022 год будет для Рыб благоприятным и стабильным. Наконец-то появится возможность потратить деньги на то, что так давно хотелось купить.

ЛЮБОВЬ: в отношениях с любимым человеком у Рыб все будет прекрасно. Но вот у одиноких представителей знака перемен пока не предвидится.

ЗДОРОВЬЕ: в год Тигра будут тесно связаны здоровье и работа, поэтому не берите на себя слишком много — ставьте себя на первое место. Обратите внимание на низкое давление и проверьте уровень сахара в организме. Не игнорируйте здоровый сон — он во многом улучшит ваше общее состояние.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о том, что предсказали миру знаменитые в 2022 году прорицатели.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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