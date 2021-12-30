Прогнозы астрологов: что ждет Украину в 2022 году?

Астрологический прогноз от провидцев и экстрасенсов на 2022 год для Украины имеет как положительные, так и тревожные тенденции.

Знатоки утверждают, что белая полоса наметится уже с начала года, но начиная с августа ситуация в стране начнет резко ухудшаться. Прорицатели видят большие разногласия и изменения во власти, которые приведут к серьезному кризису. Однако, утверждают астрологи, при этом экономика страны будет постепенно укрепляться.

— В следующем году одним из самых важных аспектов станет соединение транзитного Сатурна с Луной в гороскопе Украины. Луна — это народ, население. Сатурн — это ограничение, удушение, ущерб, а также власть, порядки, законы, которые диктуются с целью усмирения, удержания. Соединение транзитного Сатурна с Луной может означать для народа Украины какие-то беды, большие проблемы, трудности, невозможность свободно чувствовать и реализовать себя в полной мере, — рассказала астролог Людмила Халанская.

По данным астрологов, в предстоящие февраль и начало марта будет протестно-активный период в Украине.

— Самые большие протесты возможны 21-31 марта, 12 мая, с 14 по 30 августа, 28 октября, 17-30 декабря. Народное недовольство будем наблюдать на региональном уровне — так называемые «тарифные бунты», — считает астролог Елена Максимова.

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Астролог из Одессы Влад Росс говорит, что в 2022 году нам не следует рассчитывать на особое облегчение в политической сфере. На Востоке кардинальных изменений не будет, да и Крым пока вернуть не удастся. А у президента Зеленского год, по расчетам Росса, может не задаться с самого начала:

— Я вижу, что скорее всего будут досрочные президентские выборы в 2023 году. Ему (Владимиру Зеленскому — прим. ред.) просто необходимо будет уйти, чтобы сохранить хоть какой-то рейтинг, потому что в конце 2023 года у него рейтинг может упасть до 5%. Самый главный его конкурент, это мой давний прогноз, — Дмитрий Разумков, у него потенциально такие же возможности стать президентом.

При этом, предсказывает астролог, Украину в 2022-м ждет экономический рост. Финансовое положение страны укрепится при поддержке Европейского Союза. Также Влад Росс считает, что летом 2022-го мы постепенно начнем «прощаться с масками», то есть подойдем к завершению пандемии коронавируса.

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